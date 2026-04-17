Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον εντός έδρας αγώνα της 3ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό (18/4, 20:00).

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League, όπου θα φιλοξενήσει από τον Πανσερραϊκό στο Αγρίνιο.

Στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου επιστρέφουν τόσο ο Γκούσταβ Γκράναθ, όσο και ο Λάμπρος Σμυρλής, οι οποίοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και αφού επέστρεψαν σε πλήρη ρυθμό προπονήσεων κρίθηκαν ετοιμοπόλεμοι.

Από την πλευρά του εκτός παραμένει ο Ουνάι Γκαρσία ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα λόγω ενόχλησης στον τετρακέφαλο και αναμένεται να μείνει εκτός και την επόμενη εβδομάδα.

Τέλος εκτός αποστολής έμεινε ο Κριστιάν Μανρίκε, ο οποίος έχει μια απλή ενόχληση στο μετατάρσιο από χτύπημα που δέχτηκε σε προπόνηση των προηγούμενων ημερών.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Χ. Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Ρόσα, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.