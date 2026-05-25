Στην Τουρκία υποστηρίζουν ότι ο Αλεξάντρου Ματσάν ενδιαφέρει την Κοτσαέλισπορ.

Ο 27χρονος (29/8/99) Ρουμάνος μεσοεπιθετικός, ο οποίος μένει ελεύθερος και φέτος είχε καλή παρουσία στην ομάδα του Αγρινίου μετρώντας 40 συμμετοχές με 6 γκολ και 3 ασίστ, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, του τοπικού μέσου lagolfo.com, φέρεται να είναι στο στόχαστρο της Κοτσαέλισπορ.

Η συγκεκριμένη ομάδα τερμάτισε στη 10η θέση (ανάμεσα σε 18 ομάδες) του τουρκικού πρωταθλήματος και θέλει να ενισχυθεί.

Ο Μάτσαν ήταν στους παίκτες που ξεχώρισαν στον Παναιτωλικό, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και η επιθυμία να παραμείνει είναι δεδομένη. Υπάρχουν, όμως, δυσκολίες και ανταγωνισμός, καθώς τον θέλουν ορισμένες ομάδες στο εξωτερικό κι ενδέχεται μία απ' αυτές να είναι η Κοτσαέλισπορ.

«Η Κοτσαέλισπορ ενδιαφέρεται για τον μέσο Αλεξάντρου Ματσάν, ο οποίος φοράει τη φανέλα του Παναιτωλικού. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με την πλευρά του ποδοσφαιριστή», έγραψαν χαρακτηριστικά οι Τούρκοι, για τον Ρουμάνο άσο.

🔴 ÖZEL| Kocaelispor, Panetolikos forması giyen orta saha oyuncusu Alexandru Mățan ile ilgileniyor.



Futbolcu tarafıyla ilk görüşme gerçekleştirildi. pic.twitter.com/RrWORLcJty May 25, 2026



