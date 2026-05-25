Παναιτωλικός: Ο Ματσάν στο στόχαστρο της Κοτσαέλισπορ
Σενάριο από την Τουρκία για τον Αλέξαντρου Ματσάν του Παναιτωλικού.
Ο 27χρονος (29/8/99) Ρουμάνος μεσοεπιθετικός, ο οποίος μένει ελεύθερος και φέτος είχε καλή παρουσία στην ομάδα του Αγρινίου μετρώντας 40 συμμετοχές με 6 γκολ και 3 ασίστ, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, του τοπικού μέσου lagolfo.com, φέρεται να είναι στο στόχαστρο της Κοτσαέλισπορ.
Η συγκεκριμένη ομάδα τερμάτισε στη 10η θέση (ανάμεσα σε 18 ομάδες) του τουρκικού πρωταθλήματος και θέλει να ενισχυθεί.
Δείτε ΕπίσηςΠαναιτωλικός: «Θα έχουμε πάντα τη Νέα Σμύρνη»!
Ο Μάτσαν ήταν στους παίκτες που ξεχώρισαν στον Παναιτωλικό, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και η επιθυμία να παραμείνει είναι δεδομένη. Υπάρχουν, όμως, δυσκολίες και ανταγωνισμός, καθώς τον θέλουν ορισμένες ομάδες στο εξωτερικό κι ενδέχεται μία απ' αυτές να είναι η Κοτσαέλισπορ.
«Η Κοτσαέλισπορ ενδιαφέρεται για τον μέσο Αλεξάντρου Ματσάν, ο οποίος φοράει τη φανέλα του Παναιτωλικού. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με την πλευρά του ποδοσφαιριστή», έγραψαν χαρακτηριστικά οι Τούρκοι, για τον Ρουμάνο άσο.
🔴 ÖZEL| Kocaelispor, Panetolikos forması giyen orta saha oyuncusu Alexandru Mățan ile ilgileniyor.
Futbolcu tarafıyla ilk görüşme gerçekleştirildi. pic.twitter.com/RrWORLcJty— Oğuzhan Ahmet Yiğit (@oguzhanayigit) May 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.