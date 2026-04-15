Η δισέγγονη του Φέρεντς Πούσκας, Ανέ, φωτογραφήθηκε με φανέλα του Παναθηναϊκού, με αφορμή το αφιέρωμα του Gazzetta.

Προ ολίγων ημερών, το Gazzetta σας παρουσίασε ένα μεγάλο αφιέρωμα στα χνάρια του Φέρεντς Πούσκας, του άλλοτε προπονητή του Παναθηναϊκού και μεγάλου ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, το οποίο φυσικά περιελάμβανε και συνεντεύξεις, η δισέγγονη του Πούσκας, Άν, μίλησε στο Gazzetta και τον Νότη Χάλαρη, χαρακτηρίζοντας τον προπάππου της ως «εθνικό σύμβολο» για την Ουγγαρία.

Η ίδια είχε επισκεφτεί τη χώρα μας και το ιστορικό γήπεδο των «πρασίνων», το «Απόστολος Νικολαϊδης», βγάζοντας φωτογραφίες στις οποίες φοράει και την εμφάνιση της ομάδας και με αφορμή το αφιέρωμα, τις έφερε στην επιφάνεια, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Στο γήπεδο που ξεκίνησαν όλα για τον προπάππου μου, Φέρεντς Πούσκας, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Φοράω τη φανέλα του σήμερα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη».