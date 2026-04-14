Δεν είναι στόχος, αλλά δεν θα ήταν άσχημο αν ο Παναθηναϊκός...

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το κυριακάτικο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Η σεζόν για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα συνοδεύεται από μία και μόνο λέξη: Αποτυχία. Στο 100%. Δεν είναι μόνο η αδυναμία διεκδίκησης του τίτλου αλλά και η εξασφάλιση της παρουσίας στα play offs μόλις δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Το σημερινό -13 από την κορυφή και την πρωτοπόρο ΑΕΚ δείχνει το μέγεθος της αποτυχίας.

Όπως και οι τεράστιες διαφορές από τους τρεις διεκδικητές στο φινάλε των 26 παιχνιδιών. Το αν θα τερματίσει με τους περισσότερους βαθμούς στο μίνι πρωτάθλημα ή αν θα κάνει κάποιο... θαύμα για να προλάβει την τρίτη θέση, δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση και την ανάγνωση, εκτός και αν ο πήχης και οι απαιτήσεις κατέβουν σε επίπεδα που δεν αρμόζουν στον Παναθηναϊκό.

Η ευθύνη για την χειρότερη σεζόν στη τριετία όσον αφορά την Super League, προφανώς, βαραίνει πρωτίστως την διοίκηση του κλαμπ ενώ δεν μπορούν να είναι άμοιροι ευθυνών οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής που ανέλαβε στην 7η αγωνιστική και στο -5 από τον πρωτοπόρο τότε, ΠΑΟΚ. Εκτός και αν, επαναλαμβάνουμε, ο πήχης και οι απαιτήσεις πρέπει να κατέβουν στο πάτωμα.

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει για τίποτα να θυμάται την φετινή του παρουσία στο πρωτάθλημα, για την επίτευξη κάποιου σοβαρού στόχου, οπότε κάθε μικρό πράγμα, μπορεί να μεγεθυνθεί και να γίνει σημείο αναφοράς στο παρόν και το μέλλον. Να δώσει μια μικρή, ελάχιστη, γλυκιά γεύση σε κάτι ποδοσφαιρικά ξινό. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό;

Με αφορμή την επανέναρξη των παιχνιδιών την Κυριακή για την δεύτερη αγωνιστική των play offs, δεν θα ήταν άσχημο αν το Τριφύλλι ξεπλήρωνε ένα ποδοσφαιρικό γραμμάτιο στον Ολυμπιακό, αυτό από το πρωτάθλημα του 2023, όταν οι Πειραιώτες με το γκολ του Ρέαμπτσουκ ''έκοβαν'' τον τίτλο από το Τριφύλλι. Για να μην παρεξηγηθεί το νόημα: Ο Ολυμπιακός πολύ καλά έκανε εκείνο το βράδυ σε αγωνιστικό επίπεδο.

Το καθήκον του. Μόνο που ο πρόεδρός του και τότε ισχυρός άνδρας της Super League, ανάγκασε τον Παναθηναϊκό με την σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων, να παίξει με δεκάδες ενεργά κρούσματα COVID, έχοντας πάρει παράταση... 24 ωρών! Το πως και το που έγινε η διασπορά, λύθηκε σαν απορία από την πρόσφατη συνέντευξη του Γιώργου Τζαβέλλα στον Κυριάκο Κυριάκο.

Με άσο το βράδυ της Κυριακής, ο Παναθηναϊκός θα βγάλει νοκ-άουτ τον Ολυμπιακό από την διεκδίκηση του τίτλου, θα τον βυθίσει στην εσωστρέφεια, θα προσθέσει ακόμη μία νίκη στο εξαιρετικό σερί που τρέχει την τελευταία πενταετία απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό του και θα δημιουργήσει κάτι από αυτά τα μικρά που θα έχει να θυμάται μέσα στην γενική αποτυχημένη παρουσία του στη φετινή Super League.

Φυσικά και πέρα από το όποιο βαθμολογικό κίνητρο, ο Παναθηναϊκός έχει ακόμη έναν δικό του λόγο για να πάρει αυτό το ματς.

Το τελευταίο ''αιώνιο'' ντέρμπι στην ιστορική του έδρα, να έχει εκείνον νικητή. Να γραφτεί ένα ωραίο φινάλε στις μονομαχίες των δύο ομάδων στη Λεωφόρο, το ''αντίο'' σε αυτά τα ματς, στο σπίτι του συλλόγου, να έχει πράσινο χρώμα! Να προστεθεί αυτό το ματς, στις πολλές και όμορφες αναμνήσεις με φιλοξενούμενο τον Ολυμπιακό πριν την μετακόμιση στο ΟΑΚΑ κι έπειτα στον Βοτανικό.

Y.Γ1: Το να παίζει ο Παναθηναϊκός στα play offs και να φτάνει μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος δεν μπορεί να αποτελεί επιτυχία. Ούτε να αναφέρεται ως τέτοια. Με αυτό το μπάτζετ, με αυτό το ρόστερ, με αυτόν τον προπονητή. Το μόνο θετικό φέτος είναι η παρουσία στους 16 του Europa League και η ευρωπαϊκή παρουσία που ξεκίνησε το καλοκαίρι και ολοκληρώθηκε την άνοιξη.

Υ.Γ2: Oι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι πετυχαίνουν και φτάνουν στη κορυφή, όταν ΟΛΟΙ βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση και έχουν την ίδια πίστη, σέβονται τους ίδιους κανόνες, είναι μία γροθιά. Οτιδήποτε διαφορετικό είναι καταδικασμένο να αποτύχει...