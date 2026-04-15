Στη Ρωσία υποστηρίζουν ότι ο Μαγκομέντ Οζντόεφ θ' ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ έχει κάνει μία καλή σεζόν με τον ΠΑΟΚ και όπως αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ αναμένεται ν' ανανεώσει το συμβόλαιό του για έναν χρόνο.

Η συνεργασία του Δικεφάλου με τον 33χρονο (5/11/92) λήγει στο τέλος της σεζόν και οι Ρώσοι αναφέρουν ότι υπάρχει πρόθεση και των δύο πλευρών για ανανέωση της συνεργασίας.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ: «Ο ΠΑΟΚ πρόκειται να επεκτείνει το συμβόλαιο του με τον Ρώσο μέσο Μαγκομέντ Οζντόεφ. Το τρέχον συμβόλαιο του Οζντόεφ με την ελληνική ομάδα λήγει το καλοκαίρι του 2026.

Ο Ρώσος μέσος του ΠΑΟΚ, Μαγκομέντ Οζντόγιεφ είχε συζητήσεις με τον ιδιοκτήτη του ελληνικού συλλόγου Ιβάν Σαββίδη, σχετικά με την επέκταση του συμβολαίου του. Ο Σαββίδης είναι ικανοποιημένος με τις εμφανίσεις του Ρώσου μέσου και είναι θετικός στη συνέχιση της συνεργασίας τους. Τα μέρη έχουν συμφωνήσει σε μια προσωρινή επέκταση του συμβολαίου τους για έναν ακόμη χρόνο.

"Τα μέρη σχεδιάζουν να επανεξετάσουν τους τελικούς όρους και να υπογράψουν μια νέα συμφωνία μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Η πιθανότητα να παραμείνει ο Οζντόεφ στη Θεσσαλονίκη αξιολογείται επί του παρόντος ως πολύ υψηλή", δήλωσαν δύο πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση.

Ο 33χρονος αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ από το 2023, έχοντας αγωνιστεί σε 135 αγώνες (17 γκολ, 9 ασίστ)».