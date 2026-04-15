Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς μπήκε σ’ ένα μέρος του κανονικού προγράμματος και έδωσε λόγους αισιοδοξίας στον ΠΑΟΚ, περισσότερο για τον τελικό Κυπέλλου που ακολουθεί, παρά για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να βλέπει ένα πρώτο χαμόγελο να επιστρέφει, έστω και δειλά.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ανέβασε ρυθμούς στην προπόνηση της Τετάρτης, συμμετέχοντας σε μέρος του κανονικού προγράμματος και στη συνέχεια δουλεύοντας ατομικά. Ο Σέρβος αρχηγός δεν βρίσκεται ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, ωστόσο η εικόνα του δείχνει πως σταδιακά επιστρέφει.

Οι επόμενες ημέρες φαίνεται να είναι καθοριστικές για το αν ο «Ζίλε» θα συμπεριληφθεί στην αποστολή που θα ταξιδέψει το απόγευμα του ερχόμενου Σαββάτου (18/4) στην Αθήνα. Παρ’ όλα αυτά, στο μυαλό του Λουτσέσκου και των υπολοίπων ανθρώπων στον ΠΑΟΚ υπάρχει και η συνέχεια, καθώς σε δέκα ημέρες ακολουθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό του Βόλου απέναντι στον ΟΦΗ.

Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας στη Νέα Μεσημβρία περιλάμβανε προθέρμανση, παιχνίδι κατοχής, ασκήσεις σε καταστάσεις 3 Vs 2 και δουλειά στο τακτικό κομμάτι, με την ένταση να ανεβαίνει όσο πλησιάζει το κρίσιμο παιχνίδι.

Την ίδια στιγμή, οι Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία, μετά την απόφαση για χειρουργική επέμβαση που τον θέτει εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν.