Η διοίκηση της ΑΕΛ Novibet κάλεσε σε απολογία τους Άνχελο Σαγάλ και Ιβάν Μασόν για την συμπεριφορά τους στον αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Με τον χειρότερο τρόπο έχουν ξεκινήσει τα Play Out για την ΑΕΛ Novibet, καθώς η ομάδα του Σάββα Παντελίδη μετράει δύο ήττες στους ισάριθμους πρώτους αγώνες και μάλιστα με κάκιστες εμφανίσεις. Ειδικά η αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο AEL FC Novibet Arena, εκτός από την ήττα με 2-1 έφερε και αντιδράσεις στο εσωτερικό της ομάδας.

Συγκεκριμένα κλήθηκαν σε απολογία ο Ιβάν Μασόν ο Άνχελο Σαγάλ. Αρχικά ο Χιλιανός μεσοεπιθετικός γιατί πήρε μια χαζή» κόκκινη κάρτα χτυπώντας εκτός φάσης τον Άλεξιτς αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες. Ο Γάλλος δεξιός μπακ κλήθηκε σε απολογία γιατί μετά την αλλαγή του αντέδρασε άσχημα στις αποδοκιμασίες τις εξέδρας προς το πρόσωπό του.

Η απολογία των δύο ποδοσφαιριστών θα γίνει αύριο Τρίτη 14/4, με το κλίμα στην ΑΕΛ Novibet να μην είναι και το καλύτερο δυνατό, κάτι λογικό από την στιγμή που η ομάδα έχει ξεκινήσει τόσο άσχημα την μάχη της για την παραμονή. Το βάρος πέφτει στο ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι αυτό του Σαββάτου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στο οποίο οι Θεσσαλοί θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες.