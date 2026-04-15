Stoiximan Superleague: Ορίστηκαν οι διαιτητές των playoffs «5-8» και των playouts
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς που έκανε η ΚΕΔ για τα παιχνίδια της αγωνιστικής της Stoiximan Superleague στα play-offs «5-8» και τα play-out, τα οποία θα λάβουν χώρα το προσεχές Σάββατο (18/04).
Στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό, διαιτητής θα είναι ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης και στο VAR θα βρίσκονται οι Μιχαήλ Ματσούκας και Στέφανος Κουμπαράκης, ενώ στη «μάχη» του Παναιτωλικού με τον Πανσερραϊκό, διαιτητής θα είναι ο Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, με τους Κωνσταντίνο Πουλικίδη και Βασίλειο Φωτιά στο VAR.
Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής
- ΟΦΗ – Λεβαδειακός (18/04/2026, 18:00): Κατσικογιάννης (Αρμακόλας, Παγουρτζής, 4ος: Μπακογιάννης, VAR: Ματσούκας, Κουμπαράκης)
- Άρης – Βόλος (18/04/2026, 19:00): Πολυχρόνης (Μηνουδής, Τσολακίδης, 4ος:Τσετσιλας, VAR: Τζήλος, Κόκκινος)
- Κηφισιά – Αστέρας AKTOR (18/04/2026, 16:00): Ευαγγέλου, (Ψύλλος, Χριστοδούλου, 4ος: Ανδριανός, VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου)
- Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet (18/04/2026, 17:00): Κατοίκος, (Μωυσιάδης, Μάτσας, 4ος:Φίτσας, VAR: Τσακαλίδης, Κουκούλας)
- Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός (18/04/2026, 20:00): Σιδηρόπουλος, (Δημητριάδης, Κλεπετσάνης, 4ος: Ντάουλας, VAR: Πουλικίδης, Φωτιάς)
