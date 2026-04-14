Ο εμβληματικός ηγέτης του ΟΦΗ, Χοάν Νέιρα, προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Χρήστου Κόντη.

Μετά το τριήμερο ρεπό, στο πλαίσιο της γιορτής του Πάσχα, οι παίκτες του ΟΦΗ επέστρεψαν το απόγευμα της Τρίτης στο ΒΑΚ και επί της ουσίας ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το ματς του ερχόμενου Σάββατου (18/4) με τον Λεβαδειακό, στο Ηράκλειο.

Στην προηγούμενη προπόνηση ο Χουάν Νέιρα είχε ακολουθήσει μέρος της προπόνησης και σήμερα μπήκε σε «φουλ» πρόγραμμα. Ο εμβληματικός «capitano» των Κρητικών έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Χρήστου Κόντη, τόσο για το σημαντικό ματς με τους Βοιωτούς για τη «μάχη» της 5ης θέση, όσο και για τον ιστορικής σημασίας τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (25/4), με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Ο Αργεντινός χαφ είχε τραυματιστεί στον δικέφαλο στην τελευταία προπόνηση πριν το σημαντικό ματς της τελευταίας αγωνιστικής της regular season, στην έδρα του Άρη κι αυτό το διάστημα δούλεψε με υπομονή, ώστε να είναι έτοιμος για το φινάλε της σεζόν και με μεγάλο στόχο να ήταν διαθέσιμος στο «ραντεβού» του Πανθεσσαλικού Σταδίου.

Μοναδικό πρόβλημα για τον τεχνικό του Ομίλου είναι ο Άαρον Ισέκα, ο οποίος από τη Μεγάλη Τρίτη ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον δικέφαλο και μια εβδομάδα αργότερα συνεχίζει θεραπεία. Το πρόγραμμα για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας

Επόμενη προπόνηση του ΟΦΗ στο ΒΑΚ έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη 15 Απριλίου, στις 11:00.