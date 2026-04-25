Η σπουδαία μορφή του ΟΦΗ, που ακούει στο όνομα Μύρωνας Σηφάκης αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας, όταν έγινε αντιληπτός στον Βόλο.

Υπέροχες στιγμές κατέγραψε η κάμερα του Gazzetta λίγες ώρες πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ (20:30-Cosmote Sport 1-live από Gazzetta), με τους φίλους του «ομίλου» να αποθεώνουν τον ήρωα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος το 1987, Μύρωνα Σηφάκη.

Συγκεκριμένα, ένας εξ' αυτών βγήκε από το πλήθος, πήγε κοντά στον μεγάλο αστέρα του παρελθόντος της ομάδας, που βρίσκεται κοντά της με κάθε ευκαιρία, έπιασε τα χέρια του και είπε μεταξύ άλλων: «Αυτά τα χέρια μας έδωσαν κάποτε το Κύπελλο και τώρα είναι εδώ για να το ξαναπάρουμε».

Στη συνέχεια και οι δύο έδωσαν την ευχή τους να κερδίσει ο ΟΦΗ το αποψινό ματς και να κατακτήσει τον τίτλο για να αλλάξει η ομάδα επίπεδο και να γεννήσει νέους φιλάθλους.