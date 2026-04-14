Ελάχιστα εισιτήρια του ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απομένουν στους συνδέσμους των φίλων της ομάδας, ενώ υπάρχει περίπτωση εντός εβδομάδας να υπάρξουν ακυρώσεις από συμβατικές υποχρεώσεις χορηγών.

Μετά την άρνηση της Αστυνομίας να καταργηθούν οι «νεκρές» ζώνες ασφαλειάς στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας «κλείδωσε» οριστικά πως ο ΟΦΗ κι ο ΠΑΟΚ θα έχουν 7.872 εισιτήρια, όπως είχε συμφωνηθεί εξ αρχής, τα οποία αναμένετα να εξανλτήσουν και οι δυο φιναλίστ.

Όσον αφορά τα «μαγικά χαρτάκια» των Κρητικών η... τυπική ανακοίνωση του Sold Out είναι θέμα χρόνου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχουν online εισιτήρια, παρά μόνο ελάχιστα «κομμάτια» στις λέσχες φίλων ΟΦΗ.

Συνεπώς όσοι Ομιλίτες ψάχνουν εισιτήριο και δεν έχουν βρει ακόμα θα πρέπει να απευθυνθούν στους συνδέσμους, χωρίς την προϋπόθεση να συνδυαστεί με την ακτοπλοϊκή εκδρομή που θα γίνει από το Ηράκλειο με προορισμό τον Βόλο, μέσω Πειραιά.

Επιπρόσθετα υπάρχει περίπτωση αυτήν την εβδομάδα να προκύψουν κάποιες ακυρώσεις από συμβατικές υποχρεώσεις χορηγών. Αν συμβεί αυτό τα εισιτήρια θα διατεθούν, όμως και πάλι πρόκειται για πολύ μικρό αριθμό.