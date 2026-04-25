Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ δημιούργησαν από κοινού γηπεδική ατμόσφαιρα στα τσιπουράδικα του Βόλου. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ

Με τις ώρες μέχρι τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ να λιγοστεύουν (20:30-Cosmote Sport 1-live από Gazzetta), ο κόσμος των δύο ομάδων που έχει κάνει το ταξίδι στο Βόλο έχει ήδη αρχίσει να ζεσταίνεται.

Φίλαθλοι τόσο του «δικεφάλου του βορρά» όσο και του «ομίλου» συγκεντρώθηκαν στο γνωστό σημείο με τα τσιπουράδικα στην παραλία του Βόλου κι άρχισαν να φωνάζουν μαζί συνθήματα και των δύο ομάδων δημιουργώντας μία σπάνια ατμόσφαιρα πριν από παιχνίδι τέτοιας κρισιμότητας και δείχνοντας πως ένας τελικός μπορεί να είναι τελικά όντως γιορτή.

Εκείνοι μάλιστα φώναξαν μαζί κι ένα σύνθημα για τον οπαδό του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, που δολοφονήθηκε πρόσφατα.

Υπενθυμίζουμε πως στο «Πανθεσσαλικό» το βράδυ θα δώσουν το «παρών» από 7.800 οπαδοί για την κάθε ομάδα. Σημειωτέον, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ είχαν ζητήσει λόγω των αρίστων σχέσεων των οπαδών των δύο ομάδων να γίνει ο τελικός δίχως ζώνες ασφαλείας, αλλά παρά την θετική εισήγηση της ΕΠΟ, το αίτημα απορρίφθηκε από την αστυνομία για λόγους ασφαλείας.