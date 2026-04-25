Από το σοκ της πρεμιέρας και το θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Μοναστηρλή, επιβλητικά στον τελικό. Η πορεία του ΠΑΟΚ προς τον Βόλο.

Ο δρόμος του ΠΑΟΚ για τον τελικό του Κυπέλλου δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Το αντίθετο. Στο ραντεβού με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό βρίσκεται ακολουθώντας το δύσβατο μονοπάτι.

Ο Δικέφαλος είχε έναν κακοτράχαλο δρόμο με τρεις μεγάλους αντιπάλους να στέκονται εμπόδιο. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου κατάφερε να τους παραμερίσει και να κλείσει θέση για τον τελικό.

Η πορεία του ΠΑΟΚ ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου στη Λιβαδειά. Κόντρα στον αξιόμαχο φέτος Λεβαδειακό. Ο ΠΑΟΚ πήγε να παίξει στην πρεμιέρα της League Phase, με το νέο σύστημα του θεσμού με πολλές αλλαγές. Και τα θαλάσσωσε. Ο ΠΑΟΚ συνετρίβη 4-1 κι εκείνο το ματς ήταν ένα γερό χαστούκι. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να συνέλθει άμεσα. Ακολούθησαν ισοπαλίες στο πρωτάθλημα με Παναιτωλικό εντός και Αστέρα εκτός, που τις βρήκε μπροστά του στο φινάλε της σεζόν.

Η συνέχεια στο Κύπελλο, ωστόσο, ήταν διαφορετική. Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε την ΑΕΛ Novibet στις 29/10/25, όταν πλέον είχε αρχίσει να βρίσκει τον ρυθμό του. Με σόου του Κωνσταντέλια διέλυσε τους βυσσινί με 4-1.

Η Μαρκό και το δύσκολο μονοπάτι

Μετά τον δυνατό την τρέχουσα σεζόν Λεβαδειακό, ο ΠΑΟΚ στις 3/12/25 κλήθηκε να δώσει το πρώτο του ντέρμπι στο Κύπελλο. Πήγε στην έδρα του συμπολίτη κι αιωνίου αντιπάλου του Άρη. Έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά με ένα γκολ του Γιακουμάκη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων πήρε τον βαθμό με το 1-1. Η τετράδα, ωστόσο, είχε πετάξει μετά την ήττα στη Λιβαδειά και στον ΠΑΟΚ γνώριζαν ότι δεν θ' αποφύγουν τον ενδιάμεσο σταθμό, τα playoffs.

Το ζητούμενο ήταν αν θα είναι γηπεδούχος και σε ποιο μονοπάτι θα πήγαινε ανάλογα με τη θέση που θα τερμάτιζε. Έτσι, όπως είχαν διαμορφωθεί οι συνθήκες, ο ΠΑΟΚ ήθελε νίκη με 4 γκολ διαφορά στην Τούμπα, εναντίον της Μαρκό. Για να πάει στο μονοπάτι με Λεβαδειακό, ΑΕΚ, ΟΦΗ και να αποφύγει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και τον Παναθηναϊκό. Νίκησε, όμως, την ομάδα της Super League με 4-1, εξαιτίας ενός λάθους και του Τσιφτσή κι έτσι τερμάτισε 8ος στη League Phase.

Αυτό σήμαινε ότι θα ήταν γηπεδούχος στα playoffs, αλλά στη συνέχεια εφόσον περνούσε θα έπαιζε με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ή Άρη.

Η βραδιά του Μοναστηρλή

Στις 6/1/26 στον πρώτο αγώνα στη σεζόν των 100 ετών, ο ΠΑΟΚ έζησε ένα θρίλερ. Υποδέχθηκε τον 9ο Ατρόμητο και στο τέρμα είχε τον Δημήτρη Μοναστηρλή, διότι ο Παβλένκα είχε τραυματιστεί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ο Τσιφτσής είχε ίωση. Ο 22χρονος (22/3/04) γκολκίπερ έκανε ντεμπούτο σ' αυτό το παιχνίδι. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε μ' εξαιρετικό γκολ του Μπάκου, ο Ζίβκοβιτς ισοφάρισε, όμως, το 1-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα.

Παράταση δεν υπήρχε, λόγω του format και οι δύο ομάδες πήγαν στα πέναλτι με τον Δικεφάλο να στηρίζεται στον Μοναστηρλή. Ο ΠΑΟΚ ευστόχησε στα πέντε δικά του πέναλτι, ο Ατρόμητος στα πρώτα τέσσερα και πήγε στην άσπρη βούλα για το τελευταίο ο Καραμάνης. Ο Μοναστηρλής έπεσε στη δεξιά γωνία, απέκρουσε κι ο ΠΑΟΚ πήγε στα προημιτελικά.

Επιβλητικός στο Φάληρο

Στις 14/1/26 ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στη League Phase. Ο Δικέφαλος ήταν σε εξαιρετική κατάσταση εκείνο το διάστημα και στο 15' είχε καθαρίσει την πρόκριση!

Στο 7' ο Μύθου σε ασίστ του Ζίβκοβιτς άνοιξε το σκορ και στο 15' ο Οζντόεφ με θαυμάσιο σουτ, ξανά σε ασίστ του Σέρβου άσου, έκανε το 0-2, το οποίο έμεινε έως το τέλος.

Δύο νίκες με Παναθηναϊκό

Στις 4/2/26 κι αφού πλέον είχε σημειωθεί η τραγωδία στη Ρουμανία, όπου επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους, ο ΠΑΟΚ έπαιξε στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Η ρεβάνς ήταν στην Τούμπα, διότι απέκλεισε τον πρώτο στη League Phase Ολυμπιακό κι έτσι είχε το δεύτερο ματς στην έδρα του.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος και με πέναλτι του Γιακουμάκη πήρε τη νίκη με 1-0.

Στην Τούμπα στις 11/2/26 ο ΠΑΟΚ σφράγισε το εισιτήριο. Ο Γιακουμάκης στο 71' άνοιξε το σκορ σε ασίστ του Χατσίδη και στο 87'ο νεαρός εξτρέμ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 και έτσι ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρόκριση σε έναν ακόμα τελικό Κυπέλλου επί εποχής Ιβάν Σαββίδη και Ραζβάν Λουτσέσκου.