Superleague, η βαθμολογία στην πρεμιέρα των playoffs 5-8: Παρέμεινε στο +5 ο Λεβαδειακός
Οι δύο ισοπαλίες στην πρεμιέρα των playoffs «5-8» σε Λιβαδειά και Πανθεσσαλικό, βγάζουν εν μέρει κερδισμένο τον Λεβαδειακό που μένει στο +5 από Βόλο, ΟΦΗ και στο +6 από τον Άρη!
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Βόλος-ΟΦΗ 1-1
Λεβαδειακός-Άρης 1-1
Η βαθμολογία (1η αγωνιστική)
5. Λεβαδειακός 22
6. Βόλος 17
7. ΟΦΗ 17
8. Αρης 16
Το υπόλοιπο πρόγραμμα:
2η αγωνιστική -Σάββατο 18 Απριλίου:
Άρης-Βόλος (7μμ)
ΟΦΗ-Λεβαδειακός (6μμ)
3η αγωνιστική:
Λεβαδειακός-Βόλος
ΟΦΗ-Άρης
4η αγωνιστική:
Άρης-ΟΦΗ
Βόλος-Λεβαδειακός
5η αγωνιστική:
Βόλος-Άρης
Λεβαδειακός-ΟΦΗ
6η αγωνιστική:
Άρης-Λεβαδειακός
ΟΦΗ-Βόλος
