Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τον Σωτήρη Κοντούρη να κάνει ατομικό και το απουσιολόγιο να παραμένει γεμάτο.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε ρυθμούς... ντέρμπι αιωνίων καθώς φιλοξενεί τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή για την 2η αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Superleague.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μετράει αρκετές απουσίες αφού ειδικό πρόγραμμα έκανε ο Πάλμερ-Μπράουν, ατομικό ο Κοντούρης όπως και ο Κάτρης ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τζούρισιτς και Σισοκό. Παράλληλα απών ξανά είναι για προσωπικούς λόγους ο Τουμπά.

Από εκεί και πέρα, η προπόνηση είχε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδισε περιορισμένο χώρο.