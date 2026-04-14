Παναθηναϊκός: Παραμένει γεμάτο το απουσιολόγιο, ατομικό ο Κοντούρης
Ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε ρυθμούς... ντέρμπι αιωνίων καθώς φιλοξενεί τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή για την 2η αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Superleague.
Ο Ράφα Μπενίτεθ μετράει αρκετές απουσίες αφού ειδικό πρόγραμμα έκανε ο Πάλμερ-Μπράουν, ατομικό ο Κοντούρης όπως και ο Κάτρης ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τζούρισιτς και Σισοκό. Παράλληλα απών ξανά είναι για προσωπικούς λόγους ο Τουμπά.
Από εκεί και πέρα, η προπόνηση είχε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδισε περιορισμένο χώρο.
