Παναθηναϊκός: Παραμένει γεμάτο το απουσιολόγιο, ατομικό ο Κοντούρης

Σωτήρης Μυκονίου
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ – Ποδοσφαιριστής Παναθηναϊκού -Η ομάδα βρίσκεται σε καλό… φεγγάρι με καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη και θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Οπότε πόσο σημαντικό είναι για εσάς να συνεχίσετε να βαδίζετε σε αυτό το δρόμο, έχοντας αυτό το πλεονέκτημα του εξ’ αναβολής παιχνιδιού; «Όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τόσο την καλή εικόνα, όσο και τα αποτελέσματα. Αύριο (σ.σ. σήμερα) κόντρα στον ΟΦΗ θα πρέπει από το πρώτο λεπτό να δείξουμε πως θέλουμε το παιχνίδι, όπως κάναμε και κόντ

Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τον Σωτήρη Κοντούρη να κάνει ατομικό και το απουσιολόγιο να παραμένει γεμάτο.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε ρυθμούς... ντέρμπι αιωνίων καθώς φιλοξενεί τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή για την 2η αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Superleague.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μετράει αρκετές απουσίες αφού ειδικό πρόγραμμα έκανε ο Πάλμερ-Μπράουν, ατομικό ο Κοντούρης όπως και ο Κάτρης ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τζούρισιτς και Σισοκό. Παράλληλα απών ξανά είναι για προσωπικούς λόγους ο Τουμπά.

Από εκεί και πέρα, η προπόνηση είχε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδισε περιορισμένο χώρο.

