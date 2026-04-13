Διακοπές του Πάσχα τέλος για τις ομάδες της Super League και φυσικά εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν την Δευτέρα για το Κυριακάτικο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για τα Play Offs, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην έχει και πάλι στην διάθεσή του τον Σωτήρη Κοντούρη που έκανε θεραπεία.

Εκτός έμειναν ο Πάλμερ Μπράουν που συνεχίζει το ειδικό πρόγραμμα, ο Γιώργος Κάτρης που έκανε θεραπεία και ατομικό, ενώ θεραπεία έκαναν και οι Τζούρισιτς και Σισοκό. Τέλος εκτός προπόνησης με ειδική άδεια για προσωπικούς λόγους έμεινε και ο Αχμέντ Τουμπά.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση του Παναθηναϊκού για την προπόνηση της Δευτέρας έχει ως εξής: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτική εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό (19/04, 21:00).

