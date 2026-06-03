Το ενδιαφέρον του για αγορά της ΑΕΛ Novibet επισημοποίησε ο επιχειρηματίας, Ζήσης Ντελόπουλος καταθέτοντας πρόταση για την απόκτηση των μετοχών των «βυσσινί».

Με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέα Νταβέλη να έχει ξεκαθαρίσει πως θα περιμένει προτάσεις για αγορά της ομάδας μέχρι τις 17 Ιουνίου, η αγωνία στους φίλους των Θεσσαλών συνεχώς μεγαλώνει. Σήμερα Τετάρτη 3/6 ωστόσο υπάρχει και επίσημα ένας μνηστήρας με τον Ζήση Ντελόπουλο να ενημερώνει με σχετικό δελτίο Τύπου πως έκανε πρόταση για την απόκτηση των μετοχών.

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου έχει ως εξής: «Ο Πρόεδρος του Ομίλου Delopoulos Trans, κ. Ζήσης Ντελόπουλος, υπέβαλε σήμερα επισήμως προς τον μεγαλομέτοχο και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Α.Ε.Λ. επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου που κατέχει η οικογένεια Νταβέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε η έναρξη οργανωμένης διαδικασίας ενημέρωσης και αξιολόγησης της εταιρείας, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών συμβούλων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πλήρης έλεγχος των οικονομικών στοιχείων, των νομικών δεδομένων, των συμβατικών σχέσεων και των συνολικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια διερεύνησης των προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενός ισχυρού και αξιόπιστου επενδυτικού σχήματος, με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας, της αναπτυξιακής προοπτικής και της μακροχρόνιας βιωσιμότητας της Α.Ε.Λ.

Προς την κατεύθυνση αυτή, απευθύνεται ανοικτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή ή επιχειρηματικό φορέα που επιθυμεί να συμμετάσχει ισότιμα σε μια οργανωμένη και διαφανή επενδυτική πρωτοβουλία, η οποία θα έχει ως γνώμονα τη θεσμική λειτουργία, την οικονομική ευρωστία και την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα.

Η κατάθεση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας διαδικασίας που θα εξελιχθεί με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. Οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση του απαιτούμενου ελέγχου και την πλήρη αποτίμηση των οικονομικών και νομικών δεδομένων της εταιρείας.

Η Α.Ε.Λ. αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά και κοινωνικά κεφάλαια της Θεσσαλίας και η διαμόρφωση ισχυρών συνθηκών για το μέλλον της απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και τη συστράτευση υγιών επιχειρηματικών δυνάμεων του τόπου με όραμα την αναγέννηση της Ομάδας και με πίστη στις αρχές και τη φιλοσοφία που υποδεικνύει η ένδοξη ιστορία».