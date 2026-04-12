ΠΑΟΚ και Ανάσταση μέσα στο 2026

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου εύχεται για το Πάσχα και την Ανάσταση που περιμένει ο ΠΑΟΚ μετά από πολλά γεγονότα κατά τους τελευταίους μήνες.

Χριστός Ανέστη! Υγεία σε όλους, ευτυχία, λύσεις για τα προβλήματα που αυξάνονται. Ανάσταση του 2026 και την περιμένουμε πώς και πώς σε όλους τους τομείς… Αλήθεια είναι ότι το Άγιο Φως μάλλον δεν αγγίζει μερικά μεγάλα κεφάλια και η ταλαιπωρία μας συνεχίζεται…

Το 2026 για τον ΠΑΟΚ είναι το γενέθλιο για τα 100 του χρόνια, ένα έτος που ο κόσμος του το περίμενε πώς και πώς… Δεν είναι τόσο οι προσδοκίες για τίτλους και επιτυχίες (αυτές υπήρχαν και στα 99, θα υπάρχουν και στα 101) όσο η ανάγκη να θυμηθούμε την ιστορία του Συλλόγου και να γιορτάσουμε την πρόοδο και την προοπτική του.

Από την ώρα που μπήκε το 2026 βέβαια ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα διαρκές πένθος, μία απίστευτη κατάσταση που δεν σταματάει, μία δοκιμασία λες και το σύμπαν θέλει να θυμίσει σε όλους τι σημαίνει το μαύρο χρώμα του ΠΑΟΚ, μαζί με τα κλειστά φτερά του Δικεφάλου.

- Το δυστύχημα στη Ρουμανία!

- Ο θάνατος του οπαδού στη Λάρισα όταν έμαθε το γεγονός!

- Η δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά.

- Ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρα του Ράζβαν.

- Χθες έφυγε από τη ζωή και ο Στέφανος Μπορμπόκης!

Πώς είναι δυνατόν; Τι ακριβώς γίνεται; Έτσι θα μας πάει το 2026 η χρονιά του ΠΑΟΚ; Έτσι πρέπει να είναι τόσο δραματική; Έτσι θα πορευθούμε για να εμπεδώσουμε τι σημαίνει ΠΑΟΚ;

Κάποτε, εκείνα τα χρόνια που μεγαλώναμε κι εμείς τη δεκαετία του ’80 αλλά και λίγο μετά, το είχαμε μάθει το μάθημα: «ΠΑΟΚ είναι μία χαρά και δέκα λύπες». Εκείνα τα πολύ-πολύ ιδιαίτερα χρόνια όπου πράγματι ο ΠΑΟΚ έκανε κόσμο από τον κόσμο του, μια και οι επιτυχίες ήταν μετρημένες. Η Τούμπα με το τσιμέντο, η θύρα 4 με τα πορτοκαλί «φλάι», φανατισμός όσο δεν πάει και η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ που για έναν απροσδιόριστο λόγο πιστεύαμε κάθε χρόνο ότι θα διεκδικήσει πολύ μεγάλα πράγματα... Υπήρχε η ανάγκη, η προσδοκία, η έλλειψη επιτυχίας για έναν λαό που απλά ζούσε το ποδόσφαιρο πολύ διαφορετικά απ’ ότι τώρα που ακόμη και η δεύτερη θέση θεωρείται αποτυχία! (Καλώς ή κακώς οι νεαροί αλλιώς έχουν συνηθίσει τον ΠΑΟΚ και δεν μπορούν να συγκρίνουν, δεν μπορούν να εκτιμήσουν το σήμερα, από την άλλη όμως δεν συμβιβάζονται και με τα λίγα».

Σε εκείνα τα χρόνια έπαιξε ο Στέφανος Μπορμπόκης που πρωτοέκανε το μπαμ τον Σεπτέμβριο του 1986 όταν εγώ ακόμη ήμουν στο δημοτικό και άκουγα στο ραδιόφωνο το Δόξα Δράμας-ΠΑΟΚ 1-4 που έβαλε γκολ. Ο ΠΑΟΚ του Γκιτσιούδη, του Μπανιώτη, του Μήτογλου, Αλεξανδρίδη, Ιορδανίδη και φυσικά του Σκαρτάδου. Αλλά και αργότερα ομάδα με Λεοντιάδη, Λαγωνίδη, Μαγκντί, Τουρσουνίδη, ακόμη-ακόμη και των Παλάσκα-Λιθοξόπουλο που έφερε ο Βουλινός, πάντα με εκείνη την τρελή σκέψη ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα ή έστω το κύπελλο!

Αλήθεια είναι (όπως διάβασα και σε εξαιρετικά σχόλια ΠΑΟΚτσήδων σε ηλικία 40+) ότι τότε σε κάθε ομάδα, σε κάθε χωριό εδώ στη Μακεδονία, σε κάθε γειτονιά υπήρχε και ένας Μπορμπόκης! Ήταν πρότυπο με το δικό του τρόπο, εκείνη την καμπουρίτσα στην πλάτη, το γρήγορο τρέξιμο και τα μεγάλα γκολ που συνήθως έβαζε στον Ολυμπιακό, ο οποίος μέχρι το 1992 πάντα έχανε στην Τούμπα!

Έφυγε ο Στέφανος με τις πολύ δύσκολες στιγμές τα τελευταία χρόνια και γι' ακόμη μία φορά σκεφτόμαστε την υγεία, σωματική και πνευματική που είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Εκείνες οι θύμισες δεν θα φύγουν ποτέ, γιατί κι εκείνα τα χρόνια μας βοηθούν πολύ περισσότερο να καταλάβουμε πόσο έχει αλλάξει ο ΠΑΟΚ…

Σε κάθε περίπτωση τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ σημαδεύονται από πολύ πένθος και όλος ο Σύλλογος έχει μεγάλη ανάγκη από το Φως της Ανάστασης σε όλα τα επίπεδα.

* Ο ΠΑΟΚ που όπως το καταστατικό του ορίζει σήμερα 12 του μήνα έχει γενέθλια. Τα πήγε στις 20 του μήνα και θα δούμε πώς θα τα γιορτάσει.

* Τις τελευταίες ημέρες για τον Σύλλογο βέβαια ήρθε ένας ευρωπαϊκός τελικός στο μπάσκετ, ήρθε και ο τελικός στο πρωτάθλημα βόλεϊ. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας έρχεται και ο τελικός για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου κόντρα σε μία δυνατή ΑΕΚ, ό τι και αν έχει γίνει την Πέμπτη με τη Βαγεκάνο. Θεωρώ ότι η εικόνα των τεσσάρων δύσκολα θα αλλάξει κατά πολύ και τη δεύτερη αγωνιστική των playoffs. Πάμε και πάλι μάλλον σε αγώνες… «όποιος το βάλει κερδίζει».

Χριστός Ανέστη και πάλι για όλους με υγεία. Τα άλλα τα βρίσκουμε…