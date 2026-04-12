Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, με τη συζήτηση για τη «σωστή» ημερομηνία ίδρυσης να επιστρέφει, αλλά την ουσία να βρίσκεται στην ίδια την ιστορία που ξεκίνησε το 1926 και συνεχίζεται. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει…

Ο δικός μας ΠΑΟΚ, ένας σύλλογος γεμάτος από συμβολισμούς και μύθους «γεννήθηκε» το 1926 και φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Έναν αιώνα γεμάτο ιστορίες, πρόσωπα και στιγμές που δεν χωρούν σε ημερολόγια και ημερομηνίες.

Σε θεωρητικό πάντα επίπεδο, η ιδέα ίδρυσης του Πανθεσσαλονίκειου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών είναι είτε η 30ή Μαρτίου 1926, όταν υπογράφηκε το πρωτόκολλο ίδρυσης, είτε η 20ή Απριλίου 1926, όταν εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Κάπου εκεί, μέσα σε αυτή τη μικρή χρονική απόσταση, γεννήθηκε κάτι που έμελλε να ξεπεράσει τα στενά όρια ενός συλλόγου.

Και κάπως έτσι, στον ΠΑΟΚ συνηθίζουν να λένε, όχι άδικα, πως «ο σύλλογος γιορτάζει λίγο τον Μάρτιο και… σχεδόν όλο τον Απρίλιο».

Αλήθεια, όμως, πώς και γιατί προέκυψε η 12η Απριλίου; Γιατί επιλέχθηκε αυτή η ημερομηνία και όχι η 30ή Μαρτίου, όταν πάρθηκε η απόφαση ίδρυσης, ή η 20ή Απριλίου, όταν ήρθε η επίσημη αναγνώριση από το κράτος;

«12 Απριλίου. Ημέρα επίσημης γιορτής για τον σύλλογο που έχει ρίζες στην καρδιά μας»

Σε κάθε νόμισμα υπάρχουν δύο όψεις. Οι ΠΑΟΚτσήδες καλούνται, ίσως τώρα περισσότερο από ποτέ, να αποφασίσουν τι θέλουν να υποστηρίξουν για τη γενέθλια ημέρα του συλλόγου, τη στιγμή που συμπληρώνεται ένας αιώνας ζωής. Και ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή, ο Ερασιτέχνης, αφήνοντας στην άκρη τις διαφωνίες με ΠΑΕ και ΚΑΕ, να προχωρήσει σε μια καταστατική συνέλευση, ώστε να οριστεί -με βάση τα ιστορικά τεκμήρια- μια κοινά αποδεκτή ημερομηνία.

Με στοιχεία από τη σελίδα «Και εγένετο ΠΑΟΚ», επιχειρείται κάθε χρόνο να δοθεί μια πιο καθαρή εικόνα σε ένα ζήτημα που επιστρέφει διαρκώς στην επικαιρότητα.

Η 12η Απριλίου είναι, βάσει Καταστατικού, η επίσημη ημέρα εορτής του συλλόγου. Και αυτό δεν είναι μια απόφαση των σημερινών διοικήσεων. Προκύπτει από το ίδιο το Καταστατικό του ΠΑΟΚ, όπως αυτό διαμορφώθηκε το 1931. Στο πρώτο Καταστατικό του 1926 δεν υπήρχε αναφορά σε ημερομηνία εορτής, όμως στην πρώτη αναθεώρηση, το άρθρο 16 ορίζει ξεκάθαρα: «Ημέρα εορτής του συλλόγου ορίζεται η ημέρα της ιδρύσεως αυτού, ήτοι η 12η Απριλίου».

Το καταστατικό και οι προβληματισμοί

Ένα ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αναπάντητο. Γιατί επιλέχθηκε τότε αυτή η ημερομηνία; Δεν υπάρχει κάποιο τεκμηριωμένο γεγονός της 12ης Απριλίου 1926 που να συνδέεται με την ίδρυση. Δεν υπάρχει σχετικό έγγραφο, δεν υπάρχει κάποιο καταγεγραμμένο γεγονός. Υπάρχουν μόνο υποθέσεις, καμία όμως δεν δίνει πειστική απάντηση. Και η ημερομηνία αυτή παραμένει μέχρι σήμερα στο Καταστατικό, από το 1931.

Από την άλλη, τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα πως ο ΠΑΟΚ γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 1926, ημέρα Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στα γραφεία της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου 29, όταν πάρθηκε η ομόφωνη απόφαση ίδρυσης από τους Τριανταφυλλίδη, Κοεμτζόπουλο, Κρητικό, Θεοδοσιάδη, Ιωακειμόπουλο, Δημητριάδη, Αγγελόπουλο και Τσούλκα.

Από εκείνο το βράδυ ξεκινά η ιστορία. Από εκεί αρχίζει να γράφει το κοντέρ. Ο σύλλογος υπάρχει, λειτουργεί, αναπνέει. Η έγκριση από το Πρωτοδικείο δεν είναι γέννηση, είναι η τυπική επικύρωση μιας ήδη υπάρχουσας ζωής.

Αν, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θελήσει να αλλάξει την ημερομηνία εορτής, ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζει το ίδιο του το Καταστατικό, τότε το ερώτημα επιστρέφει. Ποια είναι η σωστή ημερομηνία; Η κοινή λογική οδηγεί προς την 20ή Απριλίου, ως ημέρα κρατικής αναγνώρισης. Τα ιστορικά τεκμήρια, όμως, δείχνουν την 30ή Μαρτίου.

Η 12η Απριλίου, πάντως, δεν προκύπτει από κάποιο συγκεκριμένο γεγονός της ίδρυσης. Και ίσως, σε μια χρονιά όπως αυτή, των 100 χρόνων, είναι η κατάλληλη στιγμή να δοθεί μια οριστική απάντηση.

Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς μια ημερομηνία.

Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε τότε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και θα συνεχίζεται, όποια κι αν είναι η μέρα που θα επιλέξουμε να τη γιορτάζουμε.

Πολλά περισσότερα, λοιπόν, στις 20 του Απρίλη, Stay tuned...