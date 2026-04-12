Λουτσέσκου: «Νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

Στον ελάχιστο χρόνο που μοιράστηκε το τελευταίο διάστημα με τον πατέρα του στάθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος παρότρυνε άπαντες να μιλούν περισσότερο με τους γονείς τους.

Το ταξίδι της επιστροφής για Ελλάδα έκανε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε βρεθεί στη Ρουμανία για να σταθεί στο πλευρό του πατέρα του, Μιρτσέα, πριν εκείνος τελικά φύγει από ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Εμφανώς συγκινημένος, ο προπονητής του ΠΑΟΚ προέβη σε δηλώσεις πριν την αναχώρηση από τη Ρουμανία και εξέφρασε μεταξύ άλλων το παράπονό του για τον ελάχιστο χρόνο που μοιράστηκε με τον πατέρα του τον τελευταίο καιρό. Έδωσε μάλιστα και τη δική του συμβουλή «προς όλους τους γιους και τις κόρες που έχουν γονείς: να μιλούν όσο περισσότερο γίνεται μαζί τους», ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

«Νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα σήμερα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στον πατέρα μου σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι, όσους φρόντισαν για την οργάνωση της κηδείας, όλους όσοι είχαν μια καλή σκέψη για εκείνον, αλλά και όλους όσοι, από κοντά ή από μακριά, στο Βουκουρέστι, ένιωσαν την ανάγκη να είναι δίπλα του.

Δυστυχώς, για μένα είναι μια πολύ δύσκολη και περίπλοκη στιγμή, όμως αυτή είναι η ζωή· πρέπει να ξέρουμε να τη διαχειριζόμαστε. Δεν είμαι ο μόνος, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν χάσει τους γονείς τους. Πρέπει να το καταλάβουμε και να το αποδεχτούμε, να προσπαθούμε να προχωράμε.

Θα είχα μόνο μία συμβουλή, αν μου επιτρέπεται, προς όλους τους γιους και τις κόρες που έχουν γονείς: να μιλούν όσο περισσότερο γίνεται μαζί τους. Και αν δεν το κάνουν τα παιδιά, να τα ''αναγκάζουν'' οι γονείς να το κάνουν.

Σε παρασύρει ο χρόνος και τα προβλήματα, νομίζεις ότι δεν θα συμβεί ποτέ τίποτα, και ξαφνικά σε χτυπάει και συνειδητοποιείς ότι δεν μίλησες, ότι δεν επικοινώνησες αρκετά. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό» τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις που φιλοξενεί το ρουμάνικο «GSP».