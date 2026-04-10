Λουτσέσκου: Ο συγκινητικός επικήδειος του Ραζβάν στην κηδεία του Μιρτσέα
Στην αθανασία πέρασε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, που την Παρασκευή (10/4) κηδεύτηκε με στρατιωτικές τιμές στο Βουκουρέστι. Στο πλάι του βρέθηκαν μέχρι τέλους τα μέλη της οικογένειάς του, με τον γιο του, Ραζβάν, να μιλά κατά τη διάρκεια της τελετής.
Όπως αναφέρουν ρουμανικά ΜΜΕ, ο προπονητής του ΠΑΟΚ ανέφερε πως «ήταν ο πατέρας μου. Ήταν μαχητής. Πάλεψε, νίκησε, έχασε. Ήταν χαρούμενος, ήταν λυπημένος. Πέρασε από κάθε πιθανή κατάσταση που μπορεί να προσφέρει η ζωή. Βοήθησε πολλούς ανθρώπους. Έκανε λάθη. Η ζωή του καθοδηγούνταν από πάθος, ένα μεγάλο πάθος: το ποδόσφαιρο. Γνώρισε πολλούς ανθρώπους σε αυτή τη ζωή και οφείλει πολλά σε πολλούς.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι, έστω και για μια στιγμή, ήταν μέρος της ζωής του. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτές τις στιγμές και που τον συνοδεύουν στο τελευταίο του ταξίδι. Η ζωή του ήταν ξεχωριστή και εγώ, ως γιος του, θέλω να είναι χαρούμενος για όλα όσα πέτυχε».
Το παρών στην κηδεία του εμβληματικού προπονητή έδωσαν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, Νίκος Σαββίδης, Μαρία Γκοντσάρεβα, Χρήστος Καρυπίδης, Αντρέ Βιεϊρίνια και Παντελής Κωνσταντινίδης, που εκπροσώπησαν τον Δικέφαλο του Βορρά.
