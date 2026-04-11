Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το δύσκολο τετραήμερο της ΑΕΚ, τα σφάλματα στη μεταγραφική περίοδο που εν μέρει πλήρωσε στο "Βαγέκας" και τα μαθήματα για τις επόμενες σεζόν της.

Αυτό το «ζέστη – κρύο» της ΑΕΚ το τελευταίο δεκαήμερο σε κρίσιμα παιχνίδια που γράφουν ιστορία και όχι σε παιχνίδια… καθημερινότητας, δεν είναι καθόλου εύκολα διαχειρίσιμο. Ειδικά για μια ομάδα η οποία δεν είναι δα και συνηθισμένη σε μια σεζόν σαν την εφετινή! Σε προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης η ΑΕΚ; Μετά από 28 χρόνια! Ταυτόχρονα και διεκδικήτρια του πρωταθλήματος; Απίθανος συνδυασμός βγαλμένος από τα 70’s. Δεν τα αναφέρουμε όλα αυτά για να… ανυψώσουμε την εφετινή ήδη επιτυχημένη της πορεία. Τα γράφουμε για να σημειώσουμε πόσο άμαθος είναι ο οργανισμός της σε διαδοχικά ματς τα οποία δεν θα ξεχαστούν την επόμενη μέρα, αλλά θα τα θυμόμαστε για πολλούς μήνες.

H τύχη του ΠΑΟΚ και η διαχείριση του συναισθήματος



Βαγιεκάνο – ΠΑΟΚ, λοιπόν, μέσα σε τρεις μέρες. Πέμπτη – Κυριακή. Εξ αρχής, αν αναλογιστούμε ότι εκ των τριών διεκδικητών μόνο η Ενωση συνέχιζε την πορεία της στην Ευρώπη, αλλά δεδομένων και των δύο διακοπών στις πρώτες αγωνιστικές των play offs λόγω Πάσχα και τελικού Κυπέλλου, μόνο ένας θα μπορούσε να έχει μια επιπλέον τύχη στην κλήρωση του προγράμματος των play offs. Την είχε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει την ΑΕΚ μόλις τρεις μέρες μετά τη ρεβάνς με τους Ισπανούς. Μεγάλη η καταπόνηση για αρκετούς παίκτες, ούτως ή άλλως. Δύσκολη και η διαχείριση του συναισθήματος, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό. Σκεφτείτε μετά το 3-0 να κάνει το θαύμα η Ενωση και να προκριθεί στους ημιτελικούς του Conference League! Η έστω να πλησιάσει στην πρόκριση και να τη χάσει στις λεπτομέρειες, κι αυτό μπορεί να συμβεί.

Η Ράγιο, άλλωστε, δεν φάνηκε κάποιο… μεγαθήριο. Δεν φάνηκε ανώτερη της ΑΕΚ. Ηταν, όμως, εκείνη που έπρεπε στις δικές της καλές στιγμές, είχε και την τύχη μαζί της, είχε και τη διαιτησία στο πέναλτι για το 3-0. Τι δεν είχε η Ενωση; Τα προφανή. Ευστοχία και αποτελεσματικότητα αμυντική. Σ’ αυτό το επίπεδο, όταν φτάνεις στους «8» ευρωπαϊκής διοργάνωσης, τα λάθη μπορεί να τα πληρώσεις πανάκριβα. Και η ΑΕΚ τα πλήρωσε στην Ισπανία τοις μετρητοίς πολύ – πολύ ακριβά. Είναι από εκείνα τα παιχνίδια που τελειώνουν και ως παίκτης δεν μπορείς να «χωνέψεις» πώς έχεις ηττηθεί 3-0. Μετά, φέρνεις το παιχνίδι στο νου σου σε replay και αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι τα σφάλματα. Και μετά συνειδητοποιείς και το επίπεδο, αλλά και το «βάθος» του ρόστερ σε συγκεκριμένες θέσεις. Ναι, στο «μηδέν» έμεινε η Ενωση, αλλά εμείς στην αμυντική ζώνη αναφερόμαστε.

Το... περίφημο «εξάρι» που δεν έχει και τα λάθη του Ιανουαρίου

«Δεν έπαιξε με ‘εξάρι’, πώς να μην δεχθεί γκολ», λένε πολλοί. Μα πώς να παίξει με «εξάρι», αφού… δεν έχει «εξάρι»; Γενικώς δεν έχει, αλλά και ειδικώς στην «ευρωπαϊκή λίστα» της. Και σε μια δεύτερη ανάλυση του ίδιου νομίσματος, χωρίς «εξάρι» η ΑΕΚ έχει φτάσει εκεί όπου έχει φτάσει στο πρωτάθλημα. Εχει… ξεχάσει πότε ηττήθηκε για τελευταία φορά και στα ντέρμπι είναι πια πολύ βελτιωμένη. Στο πρωτάθλημα, βέβαια, οι διαθέσιμοι παίκτες για τον Νίκολιτς είναι πολύ περισσότεροι. Όχι στο «6», βέβαια…

Να είμαστε ειλικρινείς: η ΑΕΚ δεν περίμενε στην εκκίνηση της σεζόν να φτάσει τόσο μακριά στο Conference League και ελάχιστοι πίστευαν ότι μήνα Απρίλιο θα θεωρούνταν αν όχι Νο 1 φαβορί τουλάχιστον πάρα πολύ ισχυρή ανταγωνίστρια για την κατάκτηση του τίτλου, έχοντας μικρότερο μπάτζετ από τους τέσσερις «ευρωπαίους». Θα έπρεπε τον Ιανουάριο να είχε θωρακιστεί καλύτερα αμυντικά με έναν αμυντικό μέσο επιπέδου και έναν αριστερό μπακ επιπέδου «Βάργκα». Δεν το έκανε και εν μέρει το πλήρωσε στο «Βαγέκας»: λάθη που πρέπει να λειτουργήσουν ως μαθήματα για το μέλλον ώστε η ΑΕΚ να μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Θα μεγαλώσει αν είναι σταθερά στους διεκδικητές του τίτλου και σταθερά όσο το δυνατόν πιο ψηλά στην Ευρώπη.

Ολα εναντίον της για τη ρεβάνς, αλλά...

Δεδομένων των απουσιών της, των τρομερών κινήτρων της αντιπάλου της που δεν έχει και… ψωμοτύρι τους ευρωπαϊκούς ημιτελικούς στην ιστορία της, αλλά και του ότι δύσκολα θα κρατήσει ανέπαφη την εστία της, οι πιθανότητες πρόκρισης στη ρεβάνς είναι απειροελάχιστες. Όμως ανατροπές από «3-0» έχουμε δει πολλές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας έχει τη δική του, ξεχωριστή ιστορία. Συνεπώς, ας αφήσουμε μια χαραμάδα ανοιχτή. Ας παραδεχθούμε ότι η ΑΕΚ έχει ήδη μια σούπερ επιτυχημένη σεζόν με νέο κόουτς και ας υπενθυμίσουμε τα σφάλματά της στις μεταγραφικές περιόδους. Μέχρι εκεί.

Κι ας επισημάνουμε ότι όσο μεγάλη ευκαιρία θα έχει η Ενωση τη μεθεπόμενη Κυριακή να εκτροχιάσει τον ΠΑΟΚ στο «-8», άλλο τόσο μεγάλη θα είναι και η ευκαιρία του προβληματικού σε πολλά διαφορετικά επίπεδα αυτή την εποχή, Δικέφαλου του Βορρά που αν έβρισκε μια ΑΕΚ ξεκούραστη σωματικά και πνευματικά, χωρίς ευρωπαϊκή ρεβάνς πριν από τρεις μέρες, θα είχε σαφώς λιγότερες πιθανότητες να φύγει τουλάχιστον αήττητος από τη Νέα Φιλαδέλφεια.