Η νέα λίστα που κατέθεσε η ΑΕΚ στην UEFA για τη συνέχεια του Conference League. Μέσα Βάργκα, Γκεοργκίεφ και Καλοσκάμης, αντί Πιερό, Γκρούγιτς και Χρυσόπουλου.

Τη νέα της ευρωπαϊκή λίστα για τη συνέχεια του Conference League υπέβαλε, όπως αναμενόταν με βάση το deadline της Πέμπτης, η ΑΕΚ στην UEFA.

Οι κιτρινόμαυροι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν μέχρι και τρεις αλλαγές στη λίστα σε σχέση με εκείνη που ίσχυε για τη League Phase της διοργάνωσης.

Τα τρία νέα ονόματα είναι οι Βάργκα, Γκεοργκίεφ και Καλοσκάμης που αντικατέστησαν αντίστοιχα τους Πιερό, Γκρούγιτς και τον Χρυσόπουλο που έφυγε δανεικός.

Πώς διαμορφώνεται τώρα η λίστα της ΑΕΚ στην UEFA

Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης.

Μη γηγενείς: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Γκεοργκίεφ, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Ελίασον

Γηγενείς Ομοσπονδίας: Ρότα, Πήλιος, Μάνταλος, Καλοσκάμης

Γηγενείς ΑΕΚ: Αγγελόπουλος

Ποιοι έμειναν εκτός ευρωπαϊκής λίστας της ΑΕΚ

Έπειτα από τις αλλαγές στη νέα λίστα, αυτοί που δεν συμπεριλαμβάνονται είναι οι Σαχαμπό, Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Πιερό, Γκρούγιτς και Γιόνσον.

Το σκεπτικό πίσω από τις τρεις αλλαγές της ΑΕΚ στη νέα λίστα

Όσον αφορά τη λογική των τριών παραπάνω αλλαγών; Πρώτον ο Καλοσκάμης ήταν ο επικρατέστερος για να είναι ο ένας καθώς από τους τέσσερις γηγενείς της Ομοσπονδίας αποχώρησε δανεικός για τη Μάντοβα ο Χρυσόπουλος, συνεπώς αν δεν έμπαινε, τότε η λίστα θα είχε έναν παίκτη λιγότερο. Ο Βάργκα ήταν δεδομένο ότι θα αντικαθιστούσε τον Πιερό, ενώ ο Γκεοργκίεφ δίνει τη δυνατότητα στον Νίκολιτς να έχει τέταρτο στόπερ και παράλληλα και την κάλυψη για το δεξί άκρο της άμυνας, όπου υπάρχει μόνο ο Ρότα. Ο Γκρούγιτς, που έχει μείνει πίσω στο rotation, ήταν αυτός που «κόπηκε». Έτσι, πέρα από τους τρεις που αντικαταστάθηκαν, παρέμειναν εκτός οι Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, ο Γιόνσον που δεν υπολογίζεται και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Σαχαμπό.