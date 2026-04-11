Μια ακόμη δυσάρεστη είδηση για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς ο Στέφανος Μπορμπόκης έφυγε από τη ζωή το Μεγάλο Σάββατο (11/4) σε ηλικία 59 ετών.

Ο παλαίμαχος επιθετικός του Δικεφάλου ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του επίσης παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή Βασίλη Μπορμπόκη, έδωσε για χρόνια τη δική του μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του, στον ΠΑΟΚ και συνολικά στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα από το 1985 έως το 1994, καταγράφοντας 274 συμμετοχές και 39 γκολ, αποτελώντας μια σταθερή παρουσία σε μια ιδιαίτερη περίοδο για τον σύλλογο. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ. Την τελευταία αγωνιστική της περιόδου 1985-86 πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση στην Α’ Εθνική, στην αναμέτρηση του Δικέφαλου με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Το καλοκαίρι του 1994 αποχώρησε από τον Δικέφαλο για να συνεχίσει στον Εδεσσαϊκό.

Αμέσως μετά τον Εδεσσαϊκό μετακόμισε στον Ηρακλή, όπου πραγματοποίησε 60 συμμετοχές με 10 γκολ. Ακολούθησε η περίοδος 1997-98 στον Άρη, ενώ έκλεισε την καριέρα του φορώντας τη φανέλα του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης αγωνίστηκε 29 φορές με την Εθνική Ελλάδας, σημειώνοντας 6 γκολ.

Η απώλειά του αφήνει ένα ακόμη κενό στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια, με τη μνήμη του να συνοδεύει όσους τον γνώρισαν και τον έζησαν μέσα από το ποδόσφαιρο.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.