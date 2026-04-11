Φτάσαμε στα μέσα Απριλίου και ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίκτη με δέκα γκολ

Ο Παναθηναϊκός που δεν έχει παίκτη με διψήφιο αριθμό τερμάτων, οι 20 διαφορετικοί του σκόρερ, η ατυχία με τον Ντέσερς και ο πολλά υποσχόμενος Τεττέη.

Το κύριο θέμα συζήτησης που ήρθε πάλι στην επιφάνεια προτού φτάσει αυτή η διακοπή ήταν η δυσκολία που έχει ο Παναθηναϊκός στον τομέα της δημιουργίας των φάσεων μιας και από πλευράς αποτελεσματικότητας φέτος δεν υπάρχει το περσινό φαινόμενο της επιθετικής δυστοκίας.

Τούτη τη σεζόν, οι «πράσινοι» έχουν σκοράρει στο πρωτάθλημα 44 γκολ από ευκαιρίες που άξιζαν 44,1xG, άρα έχει σκοράρει τα γκολ που του αναλογούν. Συνολικά στη σεζόν έχουν σημειώσει 71 γκολ σε 52 παιχνίδια, κοινώς σκοράρουν 1,37 γκολ ανά αγώνα.

Το απίστευτο είναι πως σε αυτό το σύνολο τερμάτων δεν έχουν καταφέρει να έχουν έναν παίκτη που να έχει σκοράρει διψήφιο αριθμό γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά έχουν 20 διαφορετικούς σκόρερ.

Πάμε να δούμε πως έχει συμβεί αυτό, καθώς και τον ρόλο που έπαιξαν οι τραυματισμοί του Ντέσερς και ο ερχομός του Τεττέη τον χειμώνα.

Είκοσι διαφορετικοί σκόρερ, αλλά κανένας διψήφιος

Ο αριθμός 20, όταν αναφέρεται σε διαφορετικούς σκόρερ, είναι ένα νούμερo αρκετά μεγάλο, ωστόσο για τον φετινό Παναθηναϊκο δεν είναι τόσο αφύσικο.

Βλέπετε από την έναρξη της τρέχουσας σεζόν 2025-2026, 46 ποδοσφαιριστές έχουν φορέσει τη φανέλα των «πρασίνων» για τουλάχιστον ένα λεπτό αγωνιστικού χρόνου.

Αριθμός υπερβολικά μεγάλος και αποτελεί, ως έναν βαθμό, έναν από τους δείκτες που χαρακτηρίζουν την προβληματική σεζόν που είχε το «τριφύλλι».

Σ' ένα γενικό πλαίσιο όμως το να παίρνεις γκολ από διαφορετικούς παίκτες, ακόμη και όταν το σύνολο είναι μεγάλο, είναι χρήσιμο.

Η πολυφωνία στο σκοράρισμα είναι σημαντικό πλεονέκτημα, όμως είναι πρόβλημα να μην συνδυάζεται και από την ύπαρξη ενός σημείου αναφοράς στον τομέα αυτό.

Όλα τα άλλα μέλη του Big-4 στην Ελλάδα έχουν τουλάχιστον ένα τέτοιο στην επίθεσή τους. Ο Ολυμπιακός τον Ελ Καμπί (20 γκολ), η ΑΕΚ τον Γιόβιτς (20 γκολ), ακόμα και ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του γνώρισμα ότι ο σέντερ φορ του δεν είναι η κύρια πηγή των γκολ του, φέτος έχει τον Γιακουμάκη, που έχει σκοράρει 15 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει κανένα ποδοσφαιριστή που να έχει σημειώσει τουλάχιστον δέκα τέρματα, προσμετρώντας όλες τις διοργανώσεις και είμαστε ήδη μέσα Απριλίου ενώ απομένουν μόλις πέντε παιχνίδια για το φινάλε της σεζόν

Ο Μπακασέτας είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με εννέα τέρματα, τα έξι εκ των οποίων έχουν προέλθει με πέναλτι. Όχι ότι δεν μετράνε αυτά, απλά το βάζουμε ως υποσημείωση για να δείξουμε ότι δεν πρόκειται για γκολ που προέρχονται από τη κανονική ροή του αγώνα. Από οκτώ έχουν οι Σφιντέρσκι (δύο πέναλτι) και Ζαρουρί (ένα πέναλτι) ενώ στα επτά είναι ο Τεττέη (ένα πέναλτι) και στα έξι ο Ταμπόρδα (ένα πέναλτι).

Οι 20 σκόρερ του Παναθηναϊκού

Μπακασέτας 9

Σφιντέρσκι 8

Ζαρουρί 8

Τεττέη 7

Ταμπόρδα 6

Τζούρισιτς 5

Γεντβάι 4

Καλάμπρια 3

Ντέσερς 3

Κυριακόπουλος 2

Τετέ 2

Μλαντένοβιτς 2

Πάντοβιτς 2

Ερνάντεθ 2

Πάλμερ-Μπράουν 1

Τσέριν 1

Γερεμέγεφ 1

Ρενάτο 1

Κοντούρης 1

Αντίνο 1

Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας σε ροή αγώνα είναι ο Ζαρουρί, που έχει επτά τέρματα χωρίς πέναλτι, νούμερο καλό για παίκτη που αγωνίζεται ως εξτρέμ.

Την ίδια στιγμή οι φορ του «τριφυλλιού» έχουν σκοράρει 21 από τα 71 τέρματα, δηλαδή μετά βίας το 30% (29,6%).

Σίγουρα το γεγονός αυτό είναι προβληματικό, αφού συνήθως για να πάρει μια ομάδα το πρωτάθλημα στην Ελλάδα ή να μείνει κοντά στην διεκδίκησή του, χρειάζεται ένα... βαρύ πυροβολικό. Υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας είναι αυτός.

Η απώλεια του Ντέσερς και η επιδραστικότητα του Τεττέη

Το καλοκαίρι, όταν ο Φώτης Ιωαννίδης παραχωρήθηκε στη Σπόρτινγκ, η βασική προτεραιότητα στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού ήταν να αποκτηθεί ένας επιθετικός, που ως κύριο προτέρημά του θα ήταν το να σκοράρει με μεγάλη συνέπεια.

Ο Έλληνας φορ έκανε τα πάντα μέσα στο παιχνίδι, έβαζε και γκολ, ωστόσο δεν ήταν ο επιθετικός που θα μπορούσε να σου δώσει 20-25 γκολ σε μία σεζόν, ασχέτως αν οδηγούσε το κλαμπ σ' αυτά με την πληθωρική του παρουσία.

Έτσι, λοιπόν, αποφασίστηκε να γίνει μία μεγάλη επένδυση, που ξεπέρασε τα 5 εκατ. ευρώ, για να αποκτηθεί ο Σίριλ Ντέσερς από τη Ρέιντζερς, που είχε πολλά γκολ στο βιογραφικό του. Μαζί με τους Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς και Γερεμέγεφ δημιουργήθηκε μια τετράδα, που θεωρούταν ικανοποιητική για τη στοχοθεσία που είχε ο Παναθηναϊκός για τη φετινή σεζόν.

Εκείνος έκανε ντεμπούτο στο ματς με την Κηφισιά την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος στα μέσα του Σεπτεμβρίου, σκόραρε στο πρώτο του ματς ως βασικός με την Athens Kallithea στο Κύπελλο, αλλά και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που ακολούθησε.

Κι εκεί που είχε μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην «πράσινη» εξίσωση ήρθε εκείνη η σύγκρουση με τον Ντραγκόφσκι στην προπόνηση που έγινε στη Βέρνη την επομένη του 4-1 επί της Γιούνγκ Μπόις, που του προκάλεσε σε μία κάκωση στην ποδοκνημική, η οποία τον άφησε εκτός μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Πάνω που επέστρεψε και στο πρώτο του ματς ως βασικός με τον Βόλο (2-1) είχε ένα κερδισμένο πέναλτι κι ένα γκολ, ήρθε η κλήση του στο Copa Africa και ο τραυματισμός του σε μία προπόνηση.

Γύρισε, υποβλήθηκε σε μαγνητική και τα νέα ήταν ιδιαίτερα άσχημα, αφού υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού του ποδιού.

Σύμφωνα με την αρχική διάγνωση θα χρειαζόταν 2-3 μήνες για να επιστρέψει, ωστόσο τελικά, όταν φάνηκε ότι δεν προλαβαίνει τα κρίσιμα ματς της σεζόν όσο και να προσπαθήσει, αποφασίστηκε η επιλογή του χειρουργείου για να λυθεί πλήρως το πρόβλημα και να είναι απόλυτα έτοιμος με την έναρξη της νέας σεζόν.

Κι όλα αυτά συνέβησαν σ' έναν παίκτη που δεν είχε κανένα ιστορικό τραυματισμών. Για την ακρίβεια σύμφωνα με το Transfermarkt, που δεν είναι απόλυτα ακριβές, αλλά δίνει μια γενική εικόνα, εκείνος έχει χάσει περισσότερα ματς με τους «πρασίνους» από τραυματισμούς απ' ότι σε όλη την υπόλοιπη καριέρα του. Με το «τριφύλλι» θα φτάσει τα 41 ως το τέλος της σεζόν ενώ με τις υπόλοιπες ομάδες του έχει λείψει από μόλις 27.

Η κίνηση που έγινε με την απόκτηση του Τεττέη, η οποία οριστικοποιήθηκε από τον Οκτώβριο κιόλας, αποδείχθηκε πολύ σημαντική. Ο Έλληνας φορ πήρε τη θέση που άφησε ο Γερεμέγεφ (έληξε το συμβόλαιό του τον Γενάρη) κι έγινε άμεσα σημείο αναφοράς στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, όταν και ενσωματώθηκε τον Γενάρη.

Στα 18 ματς που πρόλαβε να παίξει τρομοκράτησε τις αντίπαλες άμυνες με τα φυσικά του προσόντα ενώ σημείωσε και επτά γκολ, με μόλις το ένα εξ' αυτών να προέρχεται από την άσπρη βούλα.

Στην ουσία σκόραρε ένα τέρμα κάθε 2,57 ματς και ήταν ο πιο αποτελεσματικός απ' όλους στον κομμάτι αυτό, συνυπολογίζοντας τα γκολ και τον χρόνο συμμετοχής. Κι αυτό χωρίς η ομάδα του να παράγει αρκετές φάσεις και καλές συνθήκες για κείνον, με τον ίδιο όμως να εκμεταλλεύεται το γεγονός πως είναι «ετερόφωτος» και μπορεί να κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν από μόνος του.

Αν κάνουμε μία απλή αναγωγή, τότε βλέπουμε πως αν εκείνος ήταν από την αρχή της σεζόν στην ομάδα, με το ρυθμό που σκόραρε στο δεύτερο μισό που ήρθε, που δεν είναι αφύσικος, θα είχε τελειώσει με 20,2 γκολ. Δηλαδή το νούμερο που ήθελαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να έχει το βασικό τους φορ.

Με την επιστροφή του Ντέσερς τη νέα σεζόν και την παρουσία του Τεττέη από το ξεκίνημα, σημειωτέον και οι δύο θα κάνουν πρώτη φορά προετοιμασία με την ομάδα, το «τριφύλλι» μπορεί να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία αναφορικά με το κομμάτι της εύρεσης του... εύκολο γκολ που κυνηγάει.