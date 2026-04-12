Ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ από την τοπ επίδοσή του με τον Ολυμπιακό σε επίπεδο Πρωταθλήματος φέτος έχει μείνει σε ρηχά νερά σε επίπεδο ασίστ.

Μπορεί να είναι ο Νο2 σε ασίστ στο Πρωτάθλημα πίσω από τον Ποντένσε (που έχει 5) αλλά οι 3 ασίστ του μοιάζουν αλλά και είναι ένας φτωχός απολογισμός σε σχέση με πέρυσι. Ο λόγος για τον 34χρονο Ροντινέϊ που πέρυσι είχε κάνει μία σεζόν με 9 ασίστ, εκ των οποίων οι 3 ήταν από στατικές φάσεις.

Εκτός των άλλων και ήταν πρωταγωνιστής σε μεγάλες νίκες σε ντέρμπι. Πιο συγκεκριμένα σε αναμετρήσεις όπως με ΑΕΚ (όπου στο 4-1 έφτιαξε 2 γκολ) και με Παναθηναϊκό (στο 4-2 των Play Offs).

Φέτος έχει περιοριστεί σε έναν αριθμό 3 ασίστ χωρίς καμία εξ αυτών να έχει δώσει γκολ από στατική μπάλα. Με άλλα λόγια ένα στοιχείο που ήταν στο παιχνίδι του και ήταν ένα δυνατό του σημείο που βοηθούσε πολύ τον Ολυμπιακό φέτος δεν υπάρχει.

Τελευταίο του αγωνιστικό δείγμα ήταν οι στατικές του μπάλες με την ΑΕΚ που ήταν σε επίπεδο εκτελέσεων η μία πιο κακή από την άλλη στην ήττα με 0-1 στο φαληρικό γήπεδο. Δεν είχαν καμία σχέση πχ ακόμα και με φετινές περιπτώσεις με πολύ καλά του χτυπήματα όπως στο φάουλ του 0-0 με τον Λεβαδειακό.

Και όλα αυτά ενώ ο έτερος δεξιός μπακ Κοστίνια φέτος δεν έχει καμία ασίστ ενώ πέρυσι είχε 3 σε 25 αγώνες στο Πρωτάθλημα. Όπερ σημαίνει ότι πέρυσι η δεξιά πλευρά είχε 12 ασίστ και φέτος έχει 3 στην ελληνική Λίγκα. Σημειωτέον επίσης ότι ο Ροντινέϊ παραμένει ένας από τους βασικούς εκτελεστές του Μεντιλίμπαρ στις στατικές φάσεις.

Τα γκολ που έφτιαξε πέρυσι από στατικές μπάλες στο Πρωτάθλημα ο Ροντινέϊ

Με Ατρόμητο: Κόρνερ στο γκολ του Ρέτσου για το 1-0

Με Παναθηναϊκό: Φάουλ στο γκολ του Κάρμο για το 1-0

Με Παναθηναϊκό στα Play Offs: Φάουλ στο γκολ του Κωστούλα για το 4-2

Οι χρονιές του Ροντινέϊ σε ασίστ στο Πρωτάθλημα