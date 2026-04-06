Ο Ντάνιελ Ποντένσε αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού τη στιγμή της αλλαγής του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και το Gazzetta ψάχνει το τι φταίει με τον Πορτογάλο εξτρέμ που είναι σκιά του... εαυτού του.

Η ήττα από την ΑΕΚ (0-1) και το άνοιγμα της... ψαλίδας από την κορυφή (-5) είναι το λιγότερο που αποκόμισε από το ντέρμπι ο Ολυμπιακός, αφού ο προβληματισμός με την εικόνα της ομάδας, σε συνδυασμό με τις έντονες αποδοκιμασίες, επαλήθευσαν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Ένα από τα πρόσωπα που βρέθηκε στο επίκεντρο και ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής, ήταν ο Ντάνιελ Ποντένσε. Ο 30χρονος εξτρέμ αντικαταστάθηκε στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης και κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο άκουσε τις αποδοκιμασίες του κόσμου προς το πρόσωπό του.

Δεν ήταν μόνο η τραγική εμφάνιση κόντρα στην Ένωση (στα όρια της αδιαφορίας) αλλά και η συνολική του κατάσταση, ειδικά από τον Νοέμβρη και μετά.

Σίγουρα παίζει βασικό ρόλο ότι δεν έκανε προετοιμασία ή ότι με την Αλ Σαμπάμπ είχε μεγάλο διάστημα αποχής όμως έχουμε φτάσει στα μέσα του Απρίλη, στη διαδικασία των Playoffs και ο Πορτογάλος όχι μόνο δεν βοήθησε αλλά ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής σε αρκετές επιθέσεις του Ολυμπιακού.

Το Gazzetta εστιάζει την περίπτωση του 30χρονου εξτρέμ και προσπαθεί να εξηγήσει τι έχει πάει λάθος αλλά και τον λόγο που φτάσαμε να ακούει αποδοκιμασίες από την εξέδρα.

Από τα δάκρυα του 2024 στο γιουχάρισμα του 2026

Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή; Ήταν 15 Μαϊου του 2024 όταν ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 9η αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Superleague. Η νίκη με 2-0 έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να χάσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ, ωστόσο τα βλέμματα έπεσαν πάνω στον Ντάνιελ Ποντένσε.

Όντας δανεικός από τη Γουλβς, ο Πορτογάλος εξτρέμ «λυγίζει» τη στιγμή της αλλαγής του αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι στο φαληρικό γήπεδο πριν τη μάχη με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και τον ιστορικό τελικό στην Allwyn Arena για το Conference League με τη Φιορεντίνα.

Σαν ένα... αντίο, με τον κόσμο να αποθεώνει τον βραχύσωμο εξτρέμ και εκείνος να το ανταποδίδει. Ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην ιστορική κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 15 γκολ και 13 ασίστ σε 47 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Όπως και φέτος, έτσι και τότε, ξεκίνησε δυναμικά αλλά μετά τον Οκτώβρη είχε αρκετές χαμηλές πτήσεις, με αποτέλεσμα να μην θυμίζει τον Ποντένσε που αγάπησαν στον Ολυμπιακό. Αυτό άλλαξε άρδην με την έλευση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και από τον Φλεβάρη και μετά, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής ήταν άλλος... άνθρωπος.

Ακόμα καλύτερος από την πρώτη του έκδοση στον Πειραιά. Στο Conference League μέτρησε τέσσερις ασίστ και ένα γκολ σε οκτώ ματς ενώ στα Playoffs έπαιξε καθοριστικό ρόλο με τέσσερα τέρματα και τρεις ασίστ σε εννιά παιχνίδια. Και από εκείνη τη μέρα με την ΑΕΚ, φτάσαμε στο σήμερα, όπου κόντρα στην ίδια ομάδα, πάλι για τα Playoffs, με αποτέλεσμα που φέρνει την Ένωση πιο κοντά στο πρωτάθλημα, ο Πορτογάλος αποδοκιμάστηκε έντονα από τους οπαδούς.

Δυναμικό ξεκίνημα και στα... ρηχά μετά τον Γενάρη!

Η τρίτη του θητεία στον Πειραιά γέμισε με ενθουσιασμό τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Η έλλειψη προετοιμασίας και η μεγάλη αποχή «κουκουλώθηκαν» κάτω από την αστερόσκονη των δύο πρώτων μηνών. Δύο γκολ και τρεις ασίστ σε έξι παιχνίδια, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη νίκη επί του Άρη με 2-1 (γκολ/ασίστ) και στην επικράτηση επί της ΑΕΚ με 2-0 (ασίστ).

Από εκεί και πέρα το... χάος. Ο 30χρονος εξτρέμ κινείται σε πολύ ρηχά νερά με ελάχιστες αναλαμπές (ασίστ με Βόλο και Αστέρα AKTOR και χατ-τρικ ασίστ με Ηρακλή) και αυτό έφερνε όλο και περισσότερο τον εκνευρισμό στον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν ήταν επειδή δεν του... έβγαιναν τα παιχνίδια αλλά γινόταν και αιτία να χαλούν οι επιθετικές προσπάθειες της ομάδας.

Παράλληλα τα προβλήματα τραυματισμού τον έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά τη φετινή σεζόν, ίσως λόγο της απουσίας κανονικής προετοιμασίας το καλοκαίρι. Έχει να σκοράρει από την 1η Νοεμβρίου και δεν έχει προσφέρει ούτε ασίστ από τις 4/2 ενώ είναι σκιά του.. εαυτού του στα μεγάλα ραντεβού σε ντέρμπι και Ευρώπη.

Η κακή εμφάνιση με την ΑΕΚ ήταν το... κερασάκι

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν φταίει μόνο ο Ντάνιελ Ποντένσε για την εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ ή για την ήττα που επήλθε. Έχει όμως σημαντικό μερίδιο ευθύνης και όχι μόνο στο συγκεκριμένο ματς αλλά στα περισσότερα όπου οι Πειραιώτες δεν σκοράρουν καθώς είναι μεσοεπιθετικός και η δουλειά του είναι συγκεκριμένη.

Οι αποδοκιμασίες της εξέδρας δεν είχαν στόχο μόνο την εμφάνισή του στο ντέρμπι αλλά τη συνολική παρουσία του από τον Νοέμβρη και μετά. Ο έμπειρος εξτρέμ είναι σχεδόν άφαντος στη μεσοεπιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού και ελάχιστες οι φορές που έδειχνε κάποιες εκλάμψεις από τον «παλιό» Ντάνιελ.

Ειδικά στα μεγάλα ματς, πέρα από το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια, στα υπόλοιπα δεν έχει προσφέρει σχεδόν τίποτα, με την τελευταία εμφάνιση να αποτελεί τη... σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Οι αριθμοί ήταν απογοητευτική με μόλις μία σωστή ντρίμπλα από τις συνολικά τέσσερις που δοκίμασε, δύο σουτ τελείως άστοχα που ίσα-ίσα, χάλασαν την επίθεση της ομάδας και αρκετές επαφές που έδιναν την κατοχή στον αντίπαλο. Επιπρόσθετα είχε μόλις δύο πάσες στην περιοχή του αντιπάλου, όπου αμφότερες βρήκαν αντίπαλο ενώ η συνολικά δεν πρόσφερε τίποτα στο παιχνίδι των Πειραιωτών.

Φυσικά, το μεγάλο ερώτημα πλανάται γύρω από το θέμα της παραμονής του. Ο Ντάνιελ Ποντένσε λαμβάνει ένα αρκετά υψηλό συμβόλαιο και η οψιόν αγοράς είναι μεν σε λογικά πλαίσια αυτή τη φορά αλλά από την άλλη οι επιδόσεις του φέτος δεν δικαιολογούν τα συγκεκριμένα χρήματα. Υπάρχουν άλλα πέντε παιχνίδια για να αντιστρέψει έστω και λίγο το κλίμα ο Πορτογάλος εξτρέμ.