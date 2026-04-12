Δεκαεννιά συμβόλαια με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον ενός ακόμη χρόνου έχει ο Άρης ο οποίος σύντομα θα πρέπει να προχωρήσει σε ξεκαθάρισμα σχεδιασμού της επόμενης σεζόν.

Ο απολογισμός της χρονιάς, παράλληλα της αξιολόγησης του καθενός, είθισται να πραγματοποιείται στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου βάσει δύο κριτηρίων. Την υλοποίηση ή μη των αγωνιστικών στόχων αλλά και το επίπεδο ανταπόκρισης κάθε παίκτη στις αγωνιστικές απαιτήσεις. Αντικειμενικά, ο Άρης δεν χρειάζεται να περιμένει την τελευταία αγωνιστική των Playoff 5-8 για να σχηματίσει σαφή εικόνα για το αγωνιστικό ποιόν των ποδοσφαιριστών που διαθέτει. Ήδη υπάρχει ο όγκος συμπερασμάτων ο οποίος δεν είναι καθόλου θετικός για την πλειοψηφία των παικτών βάσει της προσφοράς αλλά και της διαθεσιμότητάς τους.

Το ζήτημα που κυριαρχούσε στους προηγούμενους μήνες αφορούσε το ιδιοκτησιακό και για την ακρίβεια το ενδεχόμενο ριζοσπαστικών αλλαγών στο club. Η τελευταία διαρροή της ΠΑΕ Άρης και η διάψευση ύπαρξης κάθε συζήτησης με υποψήφιους αγοραστές, μαζί με τον ισχυρισμό περί σχεδίου αποσταθεροποίησης της ομάδας, έδειξε ότι τουλάχιστον στην παρούσα στιγμή δεν έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις ολοκληρωτικών αλλαγών. Δηλαδή, έμμεσα η ΠΑΕ Άρης σημείωσε ότι η κατάσταση παραμένει ως έχει και κατ’ επέκταση, θα προχωρήσει στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.

Ιεραρχικά, το δεύτερο ζήτημα είναι το αγωνιστικό. Προέχει ο ορισμός του αγωνιστικού προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς μέσα από το ύψος του οποίου θα αναδειχθούν οι ρεαλιστικοί στόχοι και φυσικά η επιλογή προπονητή. Το βέβαιο είναι ότι φέτος ο Άρης δεν βρίσκεται μεν στη θέση που ήταν το περασμένο καλοκαίρι στη διάρκεια του οποίου εφάρμοσε το σχέδιο δημιουργίας από μηδενική βάση καθώς υπάρχουν 19 ενεργά συμβόλαια. Από την άλλη πλευρά όμως, η πλειοψηφία αυτών αφορά ποδοσφαιριστές οι οποίοι είτε δεν ανταποκρίθηκαν στο ύψος περιστάσεων είτε έδειξαν ότι δεν αξίζουν το ύψος της επένδυσης που έγινε για την απόκτησή τους.

Αυτοί που μένουν ελεύθεροι

Συμπεριλαμβανομένου και του Μπενχαμίν Γκαρέ του οποίου ο δανεισμός ολοκληρώνεται τον Δεκέμβρη του 2026, δέκα ποδοσφαιριστές μένουν ελεύθεροι κι αν κρίνουμε από τις κινήσεις της ΠΑΕ, δεν υπάρχει πρόθεση παραμονής για τους Λίντσεϊ Ροζ, Μάρτιν Φρίντεκ, Γκαμπριέλ Μισεουί, Μιχάλη Παναγίδη. Ο Άρης έχει απορρίψει την αγορά του Κάρλες Πέρεθ η οποία απαιτεί εξάλλου ένα ποσό της τάξεως των 3.5 εκατ. ευρώ. Η αντίστοιχη ρήτρα για τον Νόα Σούντμπεργκ ανέρχεται στα 800.000 ευρώ. Αντιθέτως, για τον Γιάννη Γιαννιώτα φαίνεται ότι υπάρχει η πρόθεση ανανέωσης της συνεργασίας, ενώ οι «κίτρινοι» ήδη προχώρησαν σε επαφές για τον Μπενχαμίν Γκαρέ. Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα του Γιώργου Αθανασιάδη με τον οποίον δεν έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση ακόμη, παρότι υπάρχει πρόθεση υπογραφής νέου συμβολαίου.

Το τελευταίο μπορεί να σχετίζεται με τον Λόβρο Μάικιτς ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι αλλά αγωνίστηκε ελάχιστα. Ο Κροάτης τερματοφύλακας αντιμετώπισε τραυματισμό στον ώμο, ιεραρχικά όμως ήταν η τρίτη επιλογή, πίσω και από τον Σωκράτη Διούδη ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και θα παραμείνει στην ομάδα.

Τα συμβόλαια που απλά υπάρχουν

Ανοίγοντας παραπάνω τη λίστα των 19 ενεργών συμβολαίων θα συναντήσει κανείς ποδοσφαιριστές με τους οποίους υπάρχει δέσμευση αλλά όχι και ικανοποίηση για τα αγωνιστικά πεπραγμένα τους. Και η σχετική αναφορά δεν αγγίζει τόσο τους Κέρκεζ, Χαρούπα, Παπασαραφιανό, Βοριαζίδη οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν είχαν αγωνιστικό ρόλο στην ομάδα. Για παράδειγμα, ο Άλβαρο Τεχέρο δεσμεύεται έως το καλοκαίρι του 2027 αλλά στη διάρκεια της χρονιάς έδειξε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο του δεξιού οπισθοφύλακα σε μια ομάδα που θέλει και θα επιδιώξει να οριοθετήσει υψηλότερους στόχους. Δεν ισχύει το ίδιο για τους Ράτσιτς (2029), Φαντιγκά (2028), Χόνγκλα (2029) οι οποίοι υπολογίζονται κανονικά και εκτιμάται ότι εφόσον πλαισιωθούν σωστά θα έχουν μεγαλύτερη αγωνιστική προσφορά.

Συμβόλαιο για την ερχόμενη σεζόν έχει και ο Φαμπιάνο Λέισμαν ο οποίος επίσης υπολογίζεται αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα έχει αγωνιστικό ρόλο αντίστοιχο με τον φετινό. Ο Φρέντρικ Γένσεν επίσης εντάσσεται στη συνομοταξία των παικτών που υπολογίζεται αλλά το ύψος της επένδυσης είναι δυσανάλογο της αγωνιστικής προσφοράς του Φινλανδού ο οποίος φέτος έχασε σημαντικό μέρος της χρονιάς λόγω των διαδοχικών προβλημάτων υγείας. Το ίδιο ισχύει και για τους Τάσο Δώνη, Κώστα Γαλανόπουλο οι οποίοι έχασαν σημαντικό μέρος της χρονιάς λόγω τραυματισμών.

Και η… κουβέντα πάντα καταλήγει στην επιθετική γραμμή εκεί όπου ο Άρης διαθέτει τρεις δεσμευμένους σέντερ φορ οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις και κοστίζουν άνω των 2.000.000 ευρώ. Προφανώς είναι ανοιχτός στην προοπτική πώλησης του Λορέν Μορόν ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Η δε επένδυση στον φιλότιμο Τίνο Καντεβέρε (2028) έχει αποδειχθεί αρκετά υψηλή συνυπολογίζονται το χαμηλό επίπεδο ανταπόδοσης. Το ίδιο ισχύει για τον Κριστιάν Κουαμέ ο οποίος έχει συμβόλαιο γι’ ακόμη έναν χρόνο. Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα δεσμεύεται γι’ ακόμη δύο χρόνια και σίγουρα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έμεινε εκτός στους τελευταίους δύο αγώνες καθώς ο Σενεγαλέζος Νινγκ καταλαμβάνει θέση ξένου και δεν είχε την αγωνιστική πορεία που όλοι προσδοκούσαν.

Στα παραπάνω υπάρχουν και τρεις αστερίσκοι οι οποίοι αφορούν τους δανεικούς ποδοσφαιριστές. Ο Μόντσου έχει παραχωρηθεί στη Χουαρέθ έως και τα τέλη του Δεκέμβρη του τρέχοντος έτους, στην πραγματικότητα όμως το... τοπίο για τον Ισπανό μέσο θα ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων μηνών. Αν δηλαδή η ομάδα του Μεξικού θα προχωρήσει στην αγορά των δικαιωμάτων του. Για τον Κλέιτον Ντιαντί, η Αλ Ντιρίγια θα πρέπει να καταβάλλει ένα ποσό περί των 5.000.000 ευρώ για να τον αποκτήσει. Βάσει των όσων είχαν σημειώσει στον Άρη, η ρήτρα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα σε περίπτωση ανόδου της συγκεκριμένης ομάδας η οποία αυτή τη στιγμή είναι κοντά στην υλοποίηση αυτού του στόχου. Υπάρχει επίσης και ο Άλβαρο Ζαμόρα ο οποίος πραγματοποιεί αρκετά καλή χρονιά στην πορτογαλική Βισέου. Η ρήτρα αγοράς δεν ξεπερνά τα 300.000 ευρώ.