Η πίεση του Ηρακλή στον Αθανασιάδη και η αναμονή του Άρη

Tο συμβόλαιο του Γιώργου Αθανασιάδη είναι ίσως το μοναδικό που θέλει να ανανεώσει ο Άρης δίχως επί του παρόντος να έχει γίνει ουσιαστική κουβέντα και παρά την πίεση που ασκεί ο Ηρακλής.

Στην υπόθεση του Γιώργου Αθανασιάδη σημειώθηκαν αρκετές ανακρίβειες, όπως για παράδειγμα ότι ο έμπειρος τερματοφύλακας έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή και απομένει η διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών για την επικύρωση.

Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι μετά την απόρριψη της πρώτης πρότασης των «κυανόλευκων», οι τελευταίοι επανήλθαν με την κατάθεση βελτιωμένη προσφοράς η οποία όμως συνεχίζει να απέχει από το οικονομικό σκέλος του τρέχοντος συμβολαίου του στον Άρη και συνολικά από τις απαιτήσεις του έμπειρου τερματοφύλακα έπειτα από τη φετινή σεζόν που πραγματοποιεί στους «κίτρινους».

Πηγαίνοντας στον Άρη, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση μεταξύ του club και του παίκτη. Βασικά δεν θα υπήρχε καν ζήτημα αν το περασμένο καλοκαίρι είχε αποτυπωθεί σε μια κόλλα χαρτί η προφορική συμφωνία η οποία περιλάμβανε διετή συνεργασία, τελικώς όμως το συμβόλαιο προβλέπει διάστημα ενός έτους.

Η τελευταία επαφή του Άρη με τον Γιώργο Αθανασιάδη ήταν πριν από περίπου μία εβδομάδα και στην πραγματικότητα δεν περιλάμβανε τίποτε περισσότερο από την ενημέρωση ότι σύντομα οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζι για να συζητήσουν την προοπτική υπογραφής νέου συμβολαίου όπου θα φανεί κι αν συμβαδίζουν στο οικονομικό.

Γενικώς, ο Άρης δείχνει να μην πιέζεται ιδιαίτερα για το θέμα παρότι γνωρίζει τις διαδοχικές προτάσεις του Ηρακλή. Ίσως αυτή η τακτική να πηγάζει μέσα και από την πρόθεση του παίκτη να μην δεσμευτεί από τις αρχές του Απρίλη αλλά να δείχνει τη διάθεση συγκέντρωσης όλων των προτάσεων πριν καταλήξει στην τελική απόφασή του.

Για παράδειγμα, ήδη έχει στα χέρια του πρόταση από ομάδα του εξωτερικού αλλά δεν δείχνει να «καίγεται» να φύγει από την Ελλάδα.