ΠΑΕ Άρης: «Ανυπόστατα και ψευδή περί επαφών με υποψήφιους αγοραστές»

Τα διαδοχικά δημοσιεύματα περί ύπαρξης επαφών με υποψήφιους αγοραστές για την ΠΑΕ Άρης προκάλεσαν την αντίδραση της τελευταίας η οποία ξεκαθάρισε ότι είναι ανυπόστατα.

Στη διαρροή της η ΠΑΕ Άρης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις με υποψήφιους αγοραστές καθώς επίσης και πως αν υπάρξει σοβαρό ενδιαφέρον θα το κοινοποιήσει η ίδια. Προφανώς αυτή η αντίδραση ήρθε μετά τα νέα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος για την ΠΑΕ Άρης ιδιοκτητών άλλων ομάδων. Μάλιστα η ΠΑΕ Άρης αναφέρει ότι γνωρίζει ποιοι διαρρέουν αυτές τις πληροφορίες.

«Τους τελευταίους μήνες έχουν δει το φως της δημοσιότητας ανυπόστατα και ψευδή δημοσιεύματα σχετικά με δήθεν συζητήσεις με υποψήφιους αγοραστές για την ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Γνωρίζουμε πολύ καλά την προέλευση αυτών των σεναρίων, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γνωρίζουμε, επίσης, ποιοι χρηματοδοτούν συγκεκριμένα άτομα και τρολς προκειμένου να προκαλέσουν αναστάτωση και αποσταθεροποίηση στο περιβάλλον της ομάδας μας.

Σύντομα θα αποκαλυφθούν τόσο οι πραγματικοί εμπνευστές όσο και οι σκοποί που εξυπηρετούνται μέσω αυτών των ενεργειών.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, διευκρινίζουμε ότι δεν έχει εκδηλωθεί οποιοδήποτε ενδιαφέρον για την εξαγορά της ΠΑΕ. Ούτε έχει υπάρξει οποιαδήποτε επαφή ή συζήτηση με Έλληνες ενδιαφερόμενους, τα ονόματα των οποίων έχουν αναπαραχθεί πρόσφατα στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εάν υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον από σοβαρό επενδυτή, αυτός γνωρίζει τον θεσμικό και επίσημο τρόπο προσέγγισης», αναφέρει η διαρροή της ΠΑΕ.