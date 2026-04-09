ΑΕΛ Novibet: Κλήθηκε σε απολογία για το ματς με τον Παναιτωλικό
Η ΑΕΛ Novibet παραπέμπεται στο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο μετά τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, για όσα κατέγραψαν ο διαιτητής στο Φύλλο Αγώνα και ο παρατηρητής στην έκθεσή του.
Μετά το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής των playouts της Super League, η ομάδα διώκεται για παραβάσεις με επίκεντρο το Άρθρο 15 και καλείται να απολογηθεί, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής.
Η ανακοίνωση της Super League
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 16-4-2026 και ώρα 10:00 την παρακάτω ομάδα:
1/ ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet: "Βάσει των αναφερομένων στο από 8/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 8/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα" στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet - ΠΑΕ Παναιτωλικός.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.