Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων της 6ης αγωνιστικής της Super League 2, στην οποία ξεχωρίζει το ντέρμπι πρωτοπόρων μεταξύ της Μαρκό και της ΑΕΛ

Όπως κάθε Τρίτη, έγινε γνωστό το πρόγραμμα της Super League 2 και για την 6η αγωνιστική. Από τις οκτώ αναμετρήσεις ξεχωρίζει αυτή ανάμεσα στην πρωτοπόρο Μαρκό και τη δεύτερη ΑΕΛ, η οποία θα είναι η πρώτη που θα παίξει η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου στη φυσική της έδρα, με βάση τους ορισμούς της Λίγκας.

Φυσικά, ο αγώνας θα είναι τηλεοπτικός, όπως και οι αγώνες Πανσερραϊκός - Νέστος και Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β'

Super League 2 - 6η αγωνιστική

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

14:45 Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Σερρών)

15:00 Athens Kallithea - Πανθρακικός («Γρ. Λαμπράκης»)

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

13:00 Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου (Γήπεδο Ερμούπολης)

14:45 Μαρκό - ΑΕΛ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

15:00 Αν. Καρδίτσας - Ζάκυνθος (Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)

15:00 Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος (Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

18:00 Ολυμπιακός Β' - Αστέρας Β' AKTOR (Εγκαταστάσεις Ρέντη)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου