Σωτήρης Τσιλούλης στο Gazzetta: «Τα πράγματα πρέπει να τα πηγαίνεις εκεί όπου εξαρτώνται όλα από το χέρι σου»

Ο Σωτήρης Τσιλούλης μίλησε στο Gazzetta μετά τη λευκή ισοπαλία του Ατρόμητου κόντρα στην Κηφισιά, στο πρώτο εντός έδρας ματς που έπαιξε με τη φανέλα των Περιστεριωτών.

Ο Σωτήρης Τσιλούλης επέστρεψε στη δράση έπειτα από επτά μήνες απουσίας από τότε που δηλαδή αποκτήθηκε. Στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με τη φανέλα του Ατρόμητος, απέναντι στην Κηφισιά (0-0), μίλησε στο Gazzetta για την στιγμή που τόσο περίμενε μπροστά στον κόσμο της ομάδας. Μετά τη «λευκή» ισοπαλία, ο έμπειρος εξτρεμ μίλησε για τα συναισθήματά του, τη δύσκολη περίοδο της αποθεραπείας, τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του και τη σημασία της επιστροφής του στους αγωνιστικούς χώρους.

Σε δηλώσεις σου μετά το ματς με τον Παναιτωλικό αναφέρθηκες σε πολλούς ανθρώπους που σε βοήθησαν. Πόσο σημαντική είναι η στήριξή τους κατά τη διάρκεια ενός τόσο δύσκολου τραυματισμού;

«Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια πολύ απαιτητική περίοδος. Δόξα τω Θεώ, είχα δίπλα μου ανθρώπους που με στήριξαν και με βοήθησαν. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους δίπλα σου».

Μίλησες για αφανείς ήρωες. Πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας;

«Υπάρχουν πολλά άτομα πίσω από έναν τέτοιο τραυματισμό, που δουλεύουν καθημερινά και πολύ σκληρά. Μπορεί ο αθλητής να είναι το επίκεντρο και ο στόχος να είναι να επιστρέψει, αλλά υπάρχουν πολλά άτομα που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Γι’ αυτό και τους ανέφερα και τους ευχαρίστησα δημόσια».

Είναι το πρώτο σου παιχνίδι μπροστά στον κόσμο του Ατρομήτου και το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα μετά το ματς;

«Τα συναισθήματα ήταν έντονα, καθώς περίμενα πολύ καιρό για να παίξω στην έδρα μας. Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι δεν μας αφήνει ικανοποιημένους, γιατί στόχος είναι πάντα οι τρεις πόντοι, ειδικά όταν αγωνιζόμαστε στην έδρα μας. Πρέπει να κάτσουμε να δούμε τι κάνουμε καλά, ώστε να το βελτιώσουμε, και τι κάνουμε λάθος, ώστε να το διορθώσουμε και να επανέλθουμε μετά το Πάσχα καλύτεροι».

Το επόμενο ματς είναι με την ΑΕΛ, πάλι μπροστά στον κόσμο σας, με μια ομάδα που θα έρθει «με το μαχαίρι στο στόμα», δεδομένου ότι είναι με την πλάτη στον τοίχο βαθμολογικά.

«Θα είναι σίγουρα ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι. Αυτό το μίνι πρωτάθλημα των play outs είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι κοντά στη βαθμολογία και παίζουν για τη σωτηρία τους. Είναι παιχνίδια που θέλουν προσοχή. Πρέπει να μπαίνουμε από το πρώτο λεπτό συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας».

Όσον αφορά τα play outs, στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, όπου παίζατε κόντρα στον Λεβαδειακό (1-0), είδαμε από την τηλεόραση την αγωνία σας, περιμένοντας το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ, ο οποίος τελικά έχασε από τον Βόλο (2-1), και δεν μπήκατε στο 5-8. Πώς ήταν το κλίμα μετά;

«Το κλίμα ήταν βαρύ, αλλά, κατά τη δική μου άποψη, τα πράγματα πρέπει να τα πηγαίνεις εκεί όπου εξαρτώνται όλα από το χέρι σου. Είχαμε πολλές ευκαιρίες να φέρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, αλλά ήρθε ένα αποτέλεσμα που δεν περιμέναμε. Όμως η ζωή προχωράει. Ήταν δύσκολη μέρα μετά τον αγώνα, όμως προχωράμε».