Ο Τσιλούλης μετά τον αγώνα του Ατρομήτου με τον Παναιτωλικό ευχαρίστησε όσους τον βοήθησαν να επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά τον τραυματισμό του.

Παιχνίδι που δεν θα ξεχάσει είναι για τον Σωτήρη Τσιλούλη αυτό κόντρα στον Παναιτωλικό με τον μεσοεπιθετικό του Ατρομήτου να επιστρέφει και πάλι στα γήπεδα μετά τον Μάιο του 2025. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο 31χρονος ποδοσφαιριστής ανέφερε σχετικά με την επιστροφή του: «Καλό είναι να ακούγονται αυτά τα πράγματα γιατί δεν είναι δεδομένα και μερικές φορές θα παίρνουμε όσο δεδομένα. Όσο κάποιες φορές ακουγόμαστε γραφικοί που το λέμε, αλλά θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τους γιατρούς της ομάδας, τους Νίκο Πισκοπάκη και Ανδρέα Πισκοπάκη και Μανώλη Ζερβό για όλη τη στήριξη και όλη τη προσπάθεια που κάνανε για να είμαι εδώ.

Θέλω να ευχαριστήσω επίσης κάποιους αφανείς ήρωες που βρίσκονται μέσα και δουλεύουν καθημερινά και Σαββατοκύριακα, χωρίς να σκέφτονται ούτε πόσες ώρες αφιερώνουν. Τον Δημήτρη τον Γκρέκο, τον Παναγιώτη τον Αμπελιώτη, τον Δημήτρη τον Διαμαντάρα, τον Νίκο τον Αναγνωστέλη. Και πάνω από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο και τον κύριο Αγγελόπουλο προσωπικά που μου παρείχαν παραπάνω από αυτά που ήταν αρκετά, για να επιστρέψω σήμερα στον αγωνιστικό χώρο και να παίξω τα πρώτα μου λεπτά μετά από 7 μήνες», είπε αρχικά.

Μετά ανέφερε ότι «όπως είπα και στην αρχή, είναι καλό να ακούγονται και τα θετικά, γιατί οι πολλοί αθλητές δεν τα έχουν δεδομένα ακόμα και στο επίπεδο της Super League».