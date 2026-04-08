Τα τρία γκολ, η αποβολή του Σαγάλ και τα highlights από τη νίκη του Παναιτωλικού στην έδρα της ΑΕΛ Novibet.

Ο Παναιτωλικός πήρε τρίποντο που τον φέρνει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της παραμονής το συντομότερο δυνατό, καθώς επικράτησε με 2-1 στην έδρα της ΑΕΛ Νοvibet, η οποία... έμπλεξε για τα καλά.

Πρωταγωνιστής για τους Αγρινιώτες ο Κόστα Άλεξιτς, ο οποίος σκόραρε δις. Στο 34ο λεπτό ο Ματσάν με τακουνάκι άνοιξε την μπάλα αριστερά στον Μπουχαλάκη, ο διεθνής χαφ έβγαλε υπέροχη σέντρα και ο Άλεξιτς με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Οι Λαρισαίοι είχαν δοκάρι στο 49' με το Τούπτα και στο 58' οι Αγρινιώτες τους... τιμώρησαν. Ο Μπάντζι πέρασε την μπάλα στον χώρο στον Άλεξιτς, ο οποίος πλάσαρε σε τετ α τετ τον Βενετικίδη για το 0-2.

Στο 80ο λεπτό ο Σαγάλ «κρέμασε» την ομάδα του, καθώς χωρίς λόγο έσπρωξε τον σκόρερ των δυο γκολ του Παναιτωλικού, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, ενώ παράλληλα στέρησε τον εαυτό του από τη συμμετοχή στο επόμενο ματς στο Περιστέρι.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι Λαρισαίοι μείωσαν το σκορ στο 84' με το συρτό σουτ του Κακουτά, στο οποίο δεν είχε καλή αντίδραση ο Κουτσερένκο.