Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή αναμένεται να αποτελέσει ο Γιώργος Πετράκης μετά την επιστροφή της ομάδας στη Stoiximan Superleague.

Ο Ηρακλής επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια της Stoiximan Superleague και έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν με την αναβάθμιση του ρόστερ. Μία από τις αλλαγές που θα γίνουν είναι και αυτή του προπονητή.

Συγκεκριμένα, παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Γιώργος Πετράκης, ο άνθρωπος που ανέλαβε το κλαμπ μέσα στη σεζόν και το οδήγησε στην κορυφή του Βορείου Ομίλου, στέλνοντας του στην Α' Εθνική. Ωστόσο δεν κατάφερε να νικήσει την Καλαμάτα στο Super Cup της Superleague 2.

Οι δύο πλευρές τα βρήκαν ώστε να τραβήξουν χωριστούς δρόμους και απομένουν τα τυπικά για το οριστικό «αντίο», με τον Γηραίο να είναι στην αγορά για την εύρεση του προπονητή που θα προετοιμάσει την ομάδα για την επιστροφή της στη Stoiximan Superleague.