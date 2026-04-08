Που θα δείτε τις αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής των Play-outs της Superleague

Μεγάλη Τετάρτη (08/04) σήμερα και στην Ελλάδα η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται κανονικά με τους αγώνες για τη 2η αγωνιστική των play-outs της Stoiximan Superleague.

Αρχικά η ΑΕΛ Novibet, μετά τη «βαριά» ήττα από τον Αστέρα, υποδέχεται στη Λάρισα τον Παναιτωλικό (16:00, Cosmote Sport 1) με μοναδικό σκόπο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα την κρατήσουν σε απόσταση ασφαλείας από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Στις 17:00 (Nova Sports 2) θα πραγματοποιηθεί ο «τελικός» της αγωνιστικής ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και τον Αστέρα AKTOR στις Σέρρες, με τις δύο ομάδες να θέλουν να συνεχίσουν τα θετικά τους αποτελέσματα.

Τέλος, στις 19:00 (Nova Sports Prime) ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει στο Περιστέρι την Κηφισιά, με το σύνολο του Ντούσαν Κέρκεζ να θέλει να διατηρήσει το αήττητο του σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα.

