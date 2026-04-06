Εκνευρισμένος ο Μπούσης: Ανέβασε story με την επίμαχη φάση για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή

Ο πρόεδρος του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, ανέβασε story σχετικά με την επίμαχη φάση στον αγώνα με τον Βόλο και έδειξε τη δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι δεν μέτρησε το γκολ.

Ο ΟΦΗ έμεινε στο 1-1 κόντρα στον Βόλο για την πρεμιέρα των Playoffs θέσεων 5-8 και έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει τον Λεβαδειακό στην 5η θέση που θα οδηγήσει στην Ευρώπη τη νέα σεζόν, στο απευκταίο για τον Όμιλο ενδεχόμενο που δεν σηκώσει το Κύπελλο στον Βόλο.

Ο πρόεδρος των Κρητικών ήταν εκνευρισμένος με την επίμαχη φάση όπου οι Κρητικοί διαμαρτύρονται ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή και έπρεπε να μετρήσει γκολ στο απευθείας φάουλ του Φούντα στο 58ο λεπτό.

Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα story στο οποίο δείχνει σε παγωμένη εικόνα τον λόγο που φωνάζει η ομάδα του και απορεί τι είδαν οι διαιτητές και ο VAR.