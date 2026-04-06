Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά συνεχίζει να επιβεβαιώνει την τρομερή βελτίωσή του σε σχέση με την πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ, όντας καθοριστικός σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς από το καλοκαίρι άλλαξε πρόσωπο αποκτώντας ξανά τη νοοτροπία του νικητή που είχε ξεθωριάσει, με τον Σέρβο τεχνικό να δίνει την ταυτότητά του έχοντας τη δεδομένη στιγμή την Ένωση στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος με διαφορά πέντε βαθμών στην κορυφή και στους «8» του Conference League. Ανάμεσα στις αξιοσημείωτες αλλαγές είναι και εκείνη που αφορά την παρουσία του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στην ομάδα. Του παίκτη ο οποίος με το δικό του γκολ έκρινε τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και στη συνέχεια το χάρηκε με την ψυχή του πανηγυρίζοντας με το καπνογόνο στα χέρια στην επιστροφή της κιτρινόμαυρης αποστολής στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πρόσφατα είχαμε αναλύσει μέσα από τους αριθμούς στο Wyscout την εξαιρετική σεζόν που διανύει ο 27χρονος Μαυριτανός εξτρέμ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο βελτιωμένους παίκτες της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να παίρνει το απόλυτο από αυτόν αποτελώντας ένα έξτρα επιθετικό ατού. Ο Κοϊτά είναι ένας game changer της φετινής πορείας της ΑΕΚ φέρνοντας τα πάνω-κάτω σε σχέση και με την περσινή του εικόνα.

Τα γκολ του έχουν κρίνει βαθμούς στο πρωτάθλημα

Το δεξί σουτ με το οποίο έστειλε την μπάλα στη γωνία του Τζολάκη μόλις στο 5' που ήταν τελικά και το γκολ της νίκης για την ΑΕΚ στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού δεν ήταν το μοναδικό προσωπικό του τέρμα που χαρίζει τρεις βαθμούς στην ΑΕΚ. Το δυνατό δεξί του πόδι έχει κρίνει κι άλλους πολύτιμους βαθμούς τη φετινή σεζόν. Ξεκινώντας από τη Λιβαδειά μόλις την τρίτη αγωνιστική, όπου το δικό του τέρμα έφερε το διπλό για την Ένωση (0-1), πηγαίνοντας στο Βικελίδης όπου σκόραρε και εκεί στο ισόπαλο 1-1 με τον Άρη, ενώ κάποιες αγωνιστικές πιο πριν η ενέργειά του να κυνηγήσει την μπάλα κερδίζοντας το πέναλτι έδωσε τη δυνατότητα στον Γιόβιτς να σκοράρει στις καθυστερήσεις στη Λεωφόρο για το διπλό επί του Παναθηναϊκού (2-3). Στο σύνολο κομβικός σε επτά βαθμούς.

Καθοριστικά γκολ στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ

Παράλληλα και στην Ευρώπη ο Κοϊτά έχει σημειώσει πολύ σημαντικά γκολ που έχουν δώσει ώθηση στην ΑΕΚ για να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα προημιτελικά του Conference League. Αρχίζοντας φυσικά από το καλοκαίρι όταν άνοιξε με εκείνον τον κεραυνό τον δρόμο της νίκης στην ΑΕΚ στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ που σήμανε την είσοδο στη League Phase και συνεχίζοντας με τα δύο εξαιρετικά τελειώματα στα δύο πρώτα γκολ στο εμφατικό 6-0 επί της Αμπερντίν. Το καλύτερο από όλα βέβαια ήταν η φοβερή ενέργειά του και η σουτάρα για την ανατροπή (1-2) στη Σαμσούντα, νίκη η οποία σε συνδυασμό με το διπλό στη Φλωρεντία βοήθησε την ΑΕΚ να πάρει στο τέλος το απευθείας εισιτήριο για τους 16, ενώ στο Τσέλιε μετά από αρκετές χαμένες ευκαιρίες με ωραίο τελείωμα έγραψε το δεύτερο γκολ που ουσιαστικά απελευθέρωσε τους κιτρινόμαυρους για να φτάσουν στο τελικό 0-4.

Παίζει ασταμάτητα σε Ελλάδα και Ευρώπη με 45 εμφανίσεις

Ο Νίκολιτς εκμεταλλεύεται απόλυτα τα χαρακτηριστικά του Κοϊτά τόσο στην ενέργεια που προσφέρει, όσο και στην απειλή που δημιουργεί με το δεξί πόδι... φαρμάκι που διαθέτει. Μάλιστα ο Σέρβος τεχνικός έχει τη δυνατότητα να τον αξιοποιεί σε όλες τις θέσεις τις επίθεσης, καθώς εκτός από το αγαπημένο του αριστερό άκρο συγκλίνοντας προς τα μέσα, ο Μαυριτανός εξτρέμ αποδίδει φέτος και στη δεξιά πλευρά, αλλά και όταν παίζει κεντρικά. Παράλληλα αποτελεί εγγύηση για τον Νίκολιτς και λόγω του ότι δεν χάνει παιχνίδι καθώς από τα 46 έως τώρα φετινά ματς της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις δεν έχει αγωνιστεί μόνο σε ένα και συγκεκριμένα στο εντός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό λόγω καρτών. Σε 45 συμμετοχές μετράει οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του.