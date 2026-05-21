Βάργκα: «Να πετυχαίνω περισσότερα γκολ και να παίρνω τίτλους με την ΑΕΚ»

Συνέντευξη σε γνωστό ουγγρικό Μέσο που ταξίδεψε για χάρη του στην Ελλάδα παραχώρησε ο Μπάρναμπας Βάργκα που μίλησε για τους στόχους του με την ΑΕΚ μετά το πρωτάθλημα που κατέκτησε.

Η γνωστή ουγγρική εφημερίδα Nemzeti ταξίδεψε τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα για να πάρει συνέντευξη από τον Μπάρναμπας Βάργκα και τη σύζυγό του στο σπίτι τους στα Νότια Προάστια. Ήδη προγραμματίζουν τον γάμο τους, όπως αποκάλυψαν στο ουγγρικό Μέσο. Έχουν εγκλιματιστεί στην Αθήνα και έχουν εξαιρετικές εντυπώσεις στους πρώτους μήνες εδώ, με τον Βάργκα να είναι ενθουσιασμένος και με το κλίμα που επικρατεί στην ΑΕΚ.

«Η ατμόσφαιρα στην ομάδα είναι πολύ καλή, τόσο οι παίκτες όσο και το προπονητικό επιτελείο θέλουν το καλύτερο δυνατό, οπότε δεν μπορώ να παραπονεθώ για τίποτα. Οι Έλληνες είναι επίσης φιλικοί. Όπου κι αν πάμε, συναντάμε παντού αυτή την ατμόσφαιρα», ανέφερε αρχικά ο 31χρονος Ούγγρος επιθετικός, ο οποίος πρόσθεσε για τη ζωή στην ελληνική πρωτεύουσα:

«Έχουμε μετακομίσει αρκετές φορές μέσα στην Ουγγαρία, αλλά αυτή η ευκαιρία στην Αθήνα ήταν μια μεγαλύτερη αλλαγή, τόσο για εμάς όσο και για τον σκύλο μας. Ήρθαμε τον Ιανουάριο και μας αρέσει πολύ να ζούμε εδώ. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι», υπογράμμισε ο Βάργκα.

Ο Βάργκα μέσα στο πρώτο εξάμηνο μετά τη μεταγραφή του από τη Φερεντσβάρος κατάφερε να πανηγυρίσει τον τίτλο με την ΑΕΚ. Τι στόχους έχει ο ίδιος σε προσωπικό επίπεδο μέχρι το 2029 στην ΑΕΚ;

«Η δημοτικότητα του Λάγιος Ντέταρι ή του Μάρτον Eστερχάζι στην Ελλάδα ίσως να μην ξεπεραστεί ποτέ. Ωστόσο, ελπίζω κι εγώ να προσθέσω κάτι στην ιστορία της ομάδας. Τα τρία χρόνια είναι μεγάλο διάστημα, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι να πετυχαίνω πάντα περισσότερα γκολ και τίτλους. Γι’ αυτό προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό στις προπονήσεις και στους αγώνες, και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά, όπως και οι σπουδαίοι προκάτοχοί μου, θα ήταν πραγματικά όμορφο να αφήσω κι εγώ όμορφες αναμνήσεις εδώ», τόνισε ο Βάργκα.

Ο Ούγγρος επιθετικός της ΑΕΚ ρωτήθηκε και για τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στο παιχνίδι του Euro 2024 με την Εθνική του ομάδα απέναντι στη Σκωτία.

«Ξαφνικά, δεν ξέρω πώς, το ζυγωματικό μου έσπασε σε οκτώ ή εννέα σημεία, αλλά με ανέλαβε ένας τόσο καλός ειδικός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γερμανία, που στάθηκα τυχερός από αυτή την άποψη. Δεν είμαι ο πιο ισορροπημένος άνθρωπος ψυχολογικά, αλλά νομίζω ότι η Λάουρα θα μπορούσε να σας πει περισσότερα γι’ αυτό, αντιμετωπίζω αυτές τις καταστάσεις πολύ χαλαρά», είπε, ενώ αναφέρθηκε και στο τελευταίο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Ιρλανδία στα προκριματικά του Μουντιάλ:

«Δυστυχώς, δεν πετύχαμε πολλά με εκείνο το γκολ. Η αποτυχία εξακολουθεί να πονάει. Δυσκολεύομαι να ξεπεράσω μια χαμένη ευκαιρία και, αν η ομάδα δεν κερδίσει εξαιτίας της, νιώθω άσχημα για μία ή δύο μέρες. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω στην προπόνηση γιατί νιώθω κάπως ντροπή, αλλά φυσικά είμαι επαγγελματίας αθλητής, οπότε μπορώ να ξεπερνάω τέτοιες καταστάσεις».