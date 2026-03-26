Ο Μάρκο Νίκολιτς παίρνει το καλύτερο δυνατό από τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος φέτος έχει μεγάλη συνεισφορά επιθετικά για την ΑΕΚ. Τι δείχνουν οι αριθμοί του στο Wyscout.

Η ΑΕΚ είχε δαπανήσει 3,6 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2024 για να κάνει δικό της τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά από τη Σιντ Τρούιντεν, με τον 27χρονο Μαυριτανό μεσοεπιθετικό να πραγματοποιεί μια μέτρια πρώτη σεζόν με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ σε 30 εμφανίσεις, αρκετές εκ των οποίων ήταν σαν αλλαγή. Βέβαια από τον Οκτώβριο και μετά είχε δει τον Αντονί Μαρσιάλ να του παίρνει τη θέση στην αριστερή πλευρά, κάτι που του έκλεισε τον δρόμο της ενδεκάδας. Η φετινή σεζόν, όμως, εξελίσσεται πολύ διαφορετικά για τον Κοϊτά.

O Μάρκο Νίκολιτς καταφέρνει να παίρνει το καλύτερο δυνατό, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του. Είτε αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά, είτε στη δεξιά, είτε ακόμα και πιο κεντρικά, ο 27χρονος Μαυριτανός εξτρέμ αποτελεί σε σχέση με πέρυσι ένα έξτρα επιθετικό ατού για την ΑΕΚ. Με γυμνό μάτι τα νούμερά του είναι ήδη πολύ καλύτερα από τα περσινά μετρώντας επτά γκολ και τέσσερις ασίστ, έχοντας ήδη φέτος 44 εμφανίσεις.

Ο Κοϊτά αποτελεί μία από τις σταθερές του Νίκολιτς από το ξεκίνημα της σεζόν καθώς έχει αγωνιστεί είτε ως βασικός, είτε ως αλλαγή σε όλα τα ματς της ΑΕΚ, χάνοντας μόνο ένα. Το εντός έδρας με τον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα και αυτό όχι για κάποιον τραυματισμό, αλλά εξαιτίας καρτών που έπρεπε να εκτίσει. Στο τελευταίο ματς με την Κηφισιά ο Κοϊτά έκανε ό,τι ήθελε την αντίπαλη άμυνα παίζοντας από τη δεξιά πτέρυγα. Εκτός όμως από τον Νίκολιτς και ο ίδιος έχει βελτιώσει σημαντικά το παιχνίδι του.

Καταρχάς τα τελειώματά του έχουν βελτιωθεί καθώς εκτός από τη δύναμη που βάζει στο σουτ με το δεξί συγκλίνοντας από τα αριστερά, έχει βάλει και τεχνική. Όπως για παράδειγμα τα γκολ που έχει σημειώσει ως τώρα στην Ευρώπη που ήταν μάλιστα όλα σημαντικά απέναντι σε Άντερλεχτ, Αμπερντίν, Σάμσουνσπορ και Τσέλιε. Την ίδια στιγμή το δυνατό του χαρτί αποτελεί η ντρίμπλα όπου στο ένας εναντίον ενός είναι φέτος ακόμα πιο δυνατός αποτελώντας από τους καλύτερους ντριμπλέρ του πρωταθλήματος.

Οι φετινοί αριθμοί του Κοϊτά στο Wyscout

Σύμφωνα με το Wyscout σε Ελλάδα και Ευρώπη τη φετινή σεζόν ο Κοϊτά πραγματοποιεί 5,63 ντρίμπλες ανά παιχνίδι, έχοντας εξαιρετικό ποσοστό επιτυχίας που φτάνει το 67%. Το σουτ, όπως αναφέραμε και λίγο πιο πάνω, αποτελεί και αυτό σήμα κατατεθέν του επιχειρώντας 2,55 τελικές ανά παιχνίδι και βρίσκοντας εστία στο 37% των προσπαθειών, έχοντας παράλληλα 3 επαφές με την μπάλα μέσο όρο στην αντίπαλη περιοχή.

Ο Κοϊτά προσφέρει πολλά και με την ένταση που βγάζει, μπαίνοντας σε 12,74 επιθετικές μονομαχίες και κερδίζοντας τις μισές από αυτές, ενώ ανά ματς πραγματοποιεί 2,74 προωθητικές ενέργειες. Στο κομμάτι της σέντρας έχει ικανοποιητικά ποσοστά με 35,2% επιτυχία στις 1,7 που βγάζει μέσο όρο, με το συνολικό ποσοστό του στο passing game ανά παιχνίδι να φτάνει το 80,7% σε ακρίβεια.