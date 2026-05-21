Η ΑΕΚ θα «γυρίσει» το τρόπαιο του 14ου πρωταθλήματος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ώστε να μπορέσουν όσοι περισσότεροι Ενωσίτες να το δουν από κοντά.

Η ΑΕΚ στην παρθενική χρονιά του Μάρκο Νίκολιτς στην τεχνική ηγεσία και τη δεύτερη σεζόν του Μάριου Ηλιόπουλου στα διοικητικά ηνία κατάφερε να στεφθεί πρωταθλήτρια για 14η φορά, μοιράζοντας τεράστια χαρά στους απανταχού Ενωσίτες.

Την ημέρα της φιέστας βρέθηκαν χιλιάδες Ενωσίτες μέσα και έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, ως δείγμα ενθουσιασμού για το μεγάλο επίτευγμα και από την πλευρά του ο Δικέφαλος θέλει να πάρει το τρόπαιο σε όλους περισσότερους φίλους της ομάδας γίνεται.

Σε αυτό το πλαίσιο το τρόπαιο της Super League που σήκωσαν στον ουρανό οι Μάνταλος, Βίντα και Μουκουντί θα βρεθεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και οι φίλοι της ΑΕΚ θα έχουν την ευκαιρία να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ και η γνωστοποίηση των... στάσεων που θα κάνει η κούπα. Θυμίζουμε πως ο Δικέφαλος είχε κάνει κάτι αντίστοιχο και με τα τρόπαιο του ιστορικού νταμπλ του 2023.