Λεβαδειακός - Άρης: Το ακυρωθέν γκολ των κίτρινων και το τέρμα του Γκαρέ για το 0-1
Από το 31' ο Άρης πήρε το προβάδισμα στη Λιβαδειά με τέρμα του Γκαρέ, ο οποίος νωρίτερα είχε δει το VAR να του ακυρώνει γκολ στο 8'.
Ο Άρης πήρε κεφάλι στο σκορ απέναντι στον Λεβαδειακό στο 31' όταν ο Καντεβέρε μπήκε στην περιοχή και έδωσε ένα έτοιμο γκολ στον Γκαρέ που αμαρκάριστος έγραψε από κοντά το 0-1.
Νωρίτερα στο 8' ο Γκαρέ είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το VAR ακύρωσε το τέρμα του. Ο Παπαπέτρου κλήθηκε για on field review και έδωσε φάουλ πάνω στον Μπάλτσι στο ξεκίνημα της φάσης.
@Photo credits: INTIME
