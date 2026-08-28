Γρηγορίου: «Κανείς δεν λέει όχι σε μια εξαιρετική περίπτωση»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου υποστήριξε ότι κατά μεγάλο ποσοστό ο Άρης ολοκλήρωσε τις κινήσεις του αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο στο ενδεχόμενο που προκύψει μια εξαιρετική περίπτωση.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα κανάλια Novasports, ο προπονητής του Άρη ρωτήθηκε για το αν ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφικές κινήσεις. «Κατά ένα τεράστιο ποσοστό, έχουμε κλείσει. Εκτός κι αν προκύψει κάτι εξαιρετικό. Κανείς δεν λέει όχι σε κάτι εξαιρετικό, κυρίως ο Άρης, καθώς η ομάδα δεν αρνήθηκε ποτέ στο να φέρει οτιδήποτε αξιόλογο στην ομάδα», απάντησε και ευχαρίστησε τον Θόδωρο Καρυπίδη και τον Ρούμπεν Ρέγες για το επίπεδο ενίσχυσης της ομάδας και την ποιότητα των παικτών που ήρθαν.

«Κάθε προσθήκη βοηθά. Η ομάδα έκανε μεταγραφικές κινήσεις από το πάνω ράφι και μάλιστα αρκετές. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο για κάθε προπονητή, να διαχειρίζεται δηλαδή τόσο καλούς παίκτες. Άρα, είμαι ικανοποιημένος από τις κινήσεις που έγιναν από τον πρόεδρο και τον τεχνικό διευθυντή γιατί με έδωσαν πολλά και καλά όπλα τα οποία θα πρέπει να τα αξιοποιήσω. Έχω αρκετές λύσεις κι αυτό με βοηθά στη διαμόρφωση των σκέψεών του αλλά και για το τι μπορώ να κάνω πριν αλλά και στη διάρκεια ενός αγώνα. Χρειάζεται να ενταχθούν όλα τα παιδιά και στη συνέχεια να βρούμε αυτό που είχαμε στο κλείσιμο της σεζόν αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας. Αυτή τη στιγμή, ζητούμενο είναι οι βαθμοί».

Σχετικά με τον ΟΦΗ και την εξαιρετική ψυχολογία που έχει ο προσεχής αντίπαλος του Άρη, απάντησε ότι… «ο παράγοντας ‘ψυχολογία’ είναι το άλφα και το ωμέγα. Εκτός από εξαιρετική ψυχολογία, ο ΟΦΗ πέτυχε έναν μικρό άθλημα με την εξασφάλιση της πρόκρισης στο League Phase του Europa League και μάλιστα έγινε μια πολύ καλή ομάδα. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο, είναι καλά δουλεμένη από τον συνάδελφό μου τον Χρήστο Κόντη και είναι δυσκολοκατάβλητη. Εμείς πρέπει να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης της καλής λειτουργίας που έχει ο ΟΦΗ στο transition παιχνίδι και ευελπιστώ ότι θα πάρουμε τους βαθμούς».

Καθώς στη διάρκεια της εβδομάδας είχε αρκετές συζητήσεις με τον Άβρααμ Γκραντ ο οποίος ανέλαβε ρόλο συμβούλου της εταιρίας, ρωτήθηκε σχετικά. «Είναι τεράστια μορφή, ειδικά για τη δική μου τη γενιά γιατί είδαμε πώς μεγαλούργησε ως προπονητής της Τσέλσι αλλά και παλιότερα. Γενικώς τον θυμάμαι να μπορεί να διαχειρίζεται πολλά μεγάλα ονόματα. Είχαμε εποικοδομητική συζήτηση κι έχω μόνο θετικά πράγματα στο μυαλό μου από τον συγκεκριμένο άνθρωπο και το γεγονός της έλευσής του στην ομάδα».

Εκεί ρωτήθηκε επιμέρους για το περιεχόμενο των συζητήσεων. «Τον ρώτησα για τη διαχείριση των μεγάλων ονομάτων. Μου είπε ότι σε κάποια φάση είχε να διαχειριστεί 16 αρχηγούς εθνικών ομάδων και κάποιοι έπρεπε να μείνουν έξω. Εκεί τον ρώτησα για τα κριτήρια των αποφάσεών του και μου απάντησε ότι αυτά πάντα πρέπει να είναι καθαρά ποδοσφαιρικά και ανάλογα των απαιτήσεων των αγώνων. Αυτό κάνω κι εγώ, απλά μου επιβεβαίωσε ότι είναι σωστό το σκεπτικό που έχω».