Ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ, στέκεται στις απαιτήσεις του κόσμου και στο αν μπορεί να περιμένει κάτι παραπάνω φέτος από την ομάδα του;

Τα Play Offs ξεκίνησαν και με το καλημέρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Την ΑΕΚ. Η ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα μέσα στη σεζόν οδηγεί την κούρσα. Δικαίως.

Ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες, αλλά έδειξε ότι ήταν κατώτερος των περιστάσεων και των απαιτήσεων. Όπως έγραψε σε σχόλιό του κι ο Κώστας Νικολακόπουλος «μιλάμε για τον Ολυμπιακό που έφερε 0-0 με την Λάρισα των 8 απουσιών».

Ο φετινός Ολυμπιακός, έχει πάρει μόλις ένα ντέρμπι - αυτό με την ΑΕΚ τον Οκτώβριο - κι από τότε, τίποτα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτιαξε μια ομάδα που στο Champions League πήρε άριστα 10. Τα πήγε εξαιρετικά και έκανε το ποδοσφαιρικό κοινό να την θαυμάζει. Αυτό δεν αλλάζει. Εχει ήδη γράψει.

Ο ίδιος ο Βάσκος έχει παραδεχτεί πως: «Μας λείπει να είμαστε πολύ επικίνδυνοι απέναντι στον αντίπαλο».

Όταν δώσεις τη μπάλα στα πόδια των παικτών του υπάρχει πρόβλημα. Ο Ποντένσε δεν έχει βγάλει όλα αυτά που μας έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει, ο Ελ Καμπί μετά το Κόπα Άφρικα δεν είναι ο ίδιος, κάθετο παιχνίδι δεν υπάρχει και γενικότερα το ερυθρόλευκο σύνολο δείχνει άδειο από ιδέες, αυτοματισμούς και δημιουργία στο επιθετικό τρίτο.

Προφανώς, ο Ολυμπιακός διαθέτει παίκτες στο ρόστερ του που με μία κίνηση μπορούν να αλλάξουν πολλά μέσα στο παιχνίδι. Αυτήν τη στιγμή, όμως, ούτε αυτό βλέπουμε. Χαρακτηριστικό ότι ο Πιρόλα σε μία φάση έκανε ό,τι δεν μπόρεσαν Μαρτίνς - Ποντένσε κι αργότερα ο Τσικίνιο.

Οι απίστευτες απαιτήσεις που υπάρχουν στον Ολυμπιακό, η παραδοχή του λάθους κι ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος...

Ο κόσμος άρχισε να δείχνει τη δυσαρέσκεια του. Συνθήματα με αποδέκτες τους παίκτες και όχι μόνο. «Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό».

Είναι το DNA αυτής της ομάδας. Είναι το μέταλλό της. Είναι οι τεράστιες απαιτήσεις που υπάρχουν καθημερινά. Ακόμα κι όταν δεν υπάρχει δράση. Με το που το φοράς αυτό το σήμα στο στήθος έχεις μια υποχρέωση: Να δίνεις ό,τι έχεις και δεν έχεις. Κι αυτή η ομάδα - για να μην είμαστε άδικοι - έδωσε ό,τι είχε. Πλέον, μπορεί να μην έχει κάτι άλλο. Οπότε για τα 5 ματς που απομένουν ο κόσμος σίγουρα θα έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται αλλιώς την ομάδα του, αλλά με τα δεδομένα αυτά απλά δεν μπορούν.

Είναι νωρίς να μπούμε στη διαδικασία για αλλαγές, για παίκτες που πρέπει να φύγουν ή να μείνουν.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ στις 22/3 αναφέρθηκε στο λάθος με τον αριθμό των ξένων. «Δεν έχουμε κάνει κάτι σωστά ως σύλλογος. Έχουμε 7 ξένους παίκτες: επομένως πρέπει να μένουν έξω 2. Με 'πονάει' πολύ, με ενοχλεί και με στεναχωρεί ως προπονητή ότι πρέπει να ανακοινώσω στους παίκτες μου ότι πρέπει να μείνουν έξω χωρίς κανέναν λόγο. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Πάντα με κάποιον παίκτη βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Είναι κάτι που έχουμε κάνει λάθος στον προγραμματισμό».

Δεν πρέπει να υπάρξει εσωστρέφεια. Μόνο ειλικρίνεια. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ξέρει πολύ καλά πώς να διορθώνει τα πράγματα. Το έχει κάνει ουκ ολίγες φορές. Μέσα από λάθη και αποτυχίες δημιούργησε την ομάδα που έφερε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο σε συλλογικό επίπεδο στην Ελλάδα. Είναι αυτονόητο ότι θα πάμε σ' ένα καλοκαίρι με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ.

Συζήτηση που θα ανοίξει όχι τώρα. Τώρα προέχει το ματς με τον Παναθηναϊκό. Πέντε ματς ακόμα. Κι αυτό που επιβάλλεται να κάνουν όσοι υπηρετούν την ομάδα είναι να κάψουν κάθε σταγόνα από το καύσιμα που έχουν στη ψυχή τους. Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος. Και μένει να δούμε αν το χθεσινό αποτέλεσμα θα του φέρει κι άλλα προβλήματα εκτός από το ότι είναι στο -5 αυτήν τη στιγμή. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει κανείς.