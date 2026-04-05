Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξέσπασαν σε έντονες αποδοκιμασίες κατά πάντων για την ήττα από την ΑΕΚ και κυρίως την εικόνα της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός σε ένα ακόμα εντός έδρας ντέρμπι ήταν απογοητευτικός. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ηττήθηκε από την ΑΕΚ με 1-0, βρίσκεται στο -5 από την κορυφή, αλλά αυτό που ενόχλησε περισσότερο τους οπαδούς του είναι η εικόνα.

Με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να δημιουργήσει και να κάνει φάσεις, υπήρξαν αποδοκιμασίες στο ημίχρονο, ενώ ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στη φυσούνα για να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές.

Όσο κυλούσαν τα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, όμως και με τον κόσμο να βλέπει την κακή εικόνα, άρχισαν να πυκνώνουν οι φωνές διαμαρτυρίας. Μετά το 70' άρχισαν τα συνθήματα και στις καθυστερήσεις, πριν το γκολ του Γιαζίτσι που ακυρώθηκε, οι οπαδοί αποδοκίμασαν έντονα και φώναξαν «Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό». Πολλοί επίσης αποχώρησαν από το γήπεδο πριν το 90'.

Στο τέλος του ματς υπήρξαν νέες αποδοκιμασίες, αλλά περισσότερο κυριαρχούσε η παγωμάρα για το γκολ που ακυρώθηκε.