Προοδευτική: Επεισόδια σε φιλανθρωπικό με την U19 του Ολυμπιακού
Ένα παιχνίδι που είχε προγραμματιστεί καθαρά για φιλανθρωπικούς σκοπούς σημαδεύτηκε από επεισόδια και δεν ξεκίνησε.
Για το απόγευμα της Τετάρτης είχε προγραμματιστεί φιλανθρωπικό παιχνίδι ποδοσφαίρου μεταξύ της Προοδευτικής και της U19 του Ολυμπιακού. Ένα ματς στο οποίο θα υπήρχε και συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ αλλά και το βίντεο του ΑΠΕ - ΜΠΕ σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ οπαδών που μεταφέρθηκαν και εντός γηπέδου και έτσι το ματς αυτό δεν άρχισε και οι ομάδες αποχώρησαν.
@Photo credits: ΑΠΕ - ΜΠΕ
