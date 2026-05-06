Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (10/5, 19:30) για την 4η αγωνιστική των play offs της Stoiximan Super League 1 και οδεύει σε ένα ακόμα sold out.

Οι φίλαθλοι των Ερυθρολεύκων αναμένεται να γεμίσουν ξανά το γήπεδο Καραϊσκάκη. Αυτήν την φορά για το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ της προσεχούς Κυριακής. Και αυτό διότι ήδη έχουν μείνει μόλις 2.000 εισιτήρια έχουν απομείνει για ένα ακόμη sold out στο Φάληρο. Ένα ακόμα φετινό δηλαδή.

Να υπενθυμιστεί πώς εισιτήρια διατίθενται μόνο μέσω Internet (www.olympiacos.org). Η διάθεσή τους άρχισε από τη Δευτέρα 27/04 (από τις 16:00 και έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα).