Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο τιμώρησε με πρόστιμα την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΛ για τα όσα έγιναν στην αγωνιστική της περασμένης Κυριακής.

Η Stoiximan Superleague ανακοίνωσε τα πρόστιμα που επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΛ για τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της 4ης αγωνιστικής των Play Offs του πρωταθλήματος.

Η διοργανώντρια τιμώρησε με πρόστιμο ύψους 8,5 χιλ. ευρώ την «Ένωση», με 5,5 χιλ. ευρώ τους Πειραιώτες και 1,1 χιλ. ευρώ τους «βυσσινί».

Οι αποφάσεις του πειιθαρχικού οργάνου της Superleague

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 158/14-5-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 3η αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις λοιπές αποδιδόμενες

σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των επτά

χιλιάδων (7.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε

καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής

της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έντεκα προγενεστέρως

διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου,

δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025, 221/12-11-2025, 249/11-

12-2025, 3/7-1-2026, 21/23-1-2026, 28/29-1-2026, 41/6-2-2026,

51/12-2-2026, 76/5-3-2026, 84/12-3-2026 και 131/23-4-2026

τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου

(παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15

παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των

δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’

του Π.Κ. της ΕΠΟ) και γ) τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ για την 4η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,

14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της

ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού οκτώ

χιλιάδων πεντακοσίων (8.500,00) ευρώ.

(αγώνας της 10-5-2026 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

Η Αθλητική Δικαστής Ο Γραμματέας

Μαρία Σκολαρίκη Στυλιανός Βασιλειάδης

Πρωτοδίκης

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 159/14-5-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’

του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων

(2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,

14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της

ΕΠΟ) και γ) τη χρηματική ποινή των τεσσάρων χιλιάδων

(4.000,00) ευρώ για την 3η πράξη την οποία τέλεσε καθ’

υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της

ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τρείς προγενεστέρως

διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου,

δυνάμει των υπ’ αριθ. 52/12-2-2026, 87/12-3-2026 και 114/8-4-

2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού

οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4,

περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού πέντε

χιλιάδων πεντακοσίων (5.500,00) ευρώ.

(αγώνας της 10-5-2026 με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ)

Η Αθλητική Δικαστής Ο Γραμματέας

Μαρία Σκολαρίκη Στυλιανός Βασιλειάδης

Πρωτοδίκης

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 160/14-5-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET α) τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’

του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των διακοσίων

(200,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14

παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 5 περ. 1, 5 του Π.Κ. της ΕΠΟ,

38 παρ. 3 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 1

2025-2026).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού χιλίων εκατό

(1.100,00) ευρώ.

(αγώνας της 9-5-2026 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)

Η Αθλητική Δικαστής Ο Γραμματέας

Μαρία Σκολαρίκη Στυλιανός Βασιλειάδης

Πρωτοδίκης

