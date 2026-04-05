ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Το πρωτάθλημα να κριθεί μόνο στο γήπεδο»
Την έντονη αντίδρασή της για τη διαιτησία του Σίλβεστρσακ εξέφρασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία (0-0) με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, στο πλαίσιο της πρεμιέρας των plyoffs της Stoiximan Super League.
Οι «ασπρόμαυροι» στέκονται στα σφυρίγματα του Πολωνού ρέφερι, εκφράζοντας ξεκάθαρα τη δυσαρέσκειά τους για το επίπεδο της διαιτησίας σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι.
Στην επίσημη τοποθέτησή της, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ επισημαίνει ότι διαιτητές εκτός της elite κατηγορίας και χωρίς εμπειρία από τα κορυφαία πρωταθλήματα δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες απαιτήσεις, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ανοχή σε λάθη σε αγώνες που κρίνουν την εξέλιξη του πρωταθλήματος.
H ανακοίνωση:
«Το σημερινό παιχνίδι απέδειξε ξεκάθαρα ότι διαιτητές που δεν ανήκουν στην ελίτ κατηγορία και δεν προέρχονται από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, δεν μπορούν να διαχειριστούν μεγάλα και καθοριστικά παιχνίδια. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε λάθη σε τόσο κρίσιμα παιχνίδια.
Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες και να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια, αποκλειστικά από τις ομάδες, χωρίς παρεμβάσεις.
Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να αποχωρήσουν».
#PAOK Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας για τα Play Offs της Stoiximan Super League 2025-26.— PAOK FC (@PAOK_FC) April 5, 2026
